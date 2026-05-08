Η ΔΕΗ «φλερτάρει» με την αγορά κινητής τηλεφωνίας
Η συμμετοχή της εταιρείας στη διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τις συχνότητες 900 και 1800 MHz ενισχύει τα σενάρια επέκτασης και ανοίγει νέα συζήτηση για τον ρόλο της στα telecoms και τις ψηφιακές υποδομές
Ιδιαίτερη αίσθηση στην αγορά τηλεπικοινωνιών προκαλεί η συμμετοχή της ΔΕΗ στη διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τις άδειες κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες των 900 και 1800 MHz που ερμηνεύεται ως μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό.
Παρότι η διοίκηση της εταιρείας τους προηγούμενους μήνες απέφευγε να συνδέσει τη ΔΕΗ με σχέδια εισόδου στην αγορά της κινητής, η εμπλοκή της θυγατρικής FiberGrid στη διαδικασία δείχνει ότι ο όμιλος εξετάζει πλέον σοβαρά όλες τις επιλογές στον χώρο των τηλεπικοινωνιών.
Την κάθοδο της ΔΕΗ στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας προεξοφλούσαν εδώ και καιρό στελέχη της αγοράς τηλεπικοινωνιών, θεωρώντας ότι θα αποτελούσε το επόμενο βήμα μετά την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου οπτικής ίνας και την επέκταση στη σταθερή τηλεφωνία, σχέδιο που είχε αποκαλυφθεί από τη διοίκηση κατά το Investor Day της εταιρείας στο Λονδίνο τον περασμένο Νοέμβριο.
Δεν είναι τυχαίο ότι κατά καιρούς η Επιχείρηση έχει βρεθεί στο επίκεντρο σεναρίων για πιθανή επέκταση μέσω εξαγοράς εταιρειών όπως η Nova, καθώς η δυναμική ανάπτυξη του δικτύου Fiber To The Home (FTTH) ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι ο όμιλος επιδιώκει να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στις ψηφιακές υποδομές και στα telecoms. Τα σχετικά μάλιστα σενάρια διαψεύστηκαν κατηγορηματικά από τη διοίκηση της ΔΕΗ τον περασμένο Φεβρουάριο.
Ωστόσο, η χθεσινή συμμετοχή της θυγατρικής της στη δημόσια διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφιβολίας για το ποια μπορεί να είναι η επόμενη κίνηση.
Σε πρώτη φάση πάντως, αρμόδιες πηγές μιλούν για παροχή υπηρεσιών στη χονδρική, κάτι που σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα μπορούσε να παρέχει πρόσβαση στο δίκτυό της σε τρίτες εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.
