Ο Πιερρακάκης προανήγγειλε συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατ. και νομοσχέδιο με τα νέα μέτρα
Ο Πιερρακάκης προανήγγειλε συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατ. και νομοσχέδιο με τα νέα μέτρα
Την επόμενη εβδομάδα στη διαβούλευση το πακέτο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενοίκια, χρέη και πρώτη κατοικία – Διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ
Συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων ευρώ και νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των έκτακτων και μόνιμων μέτρων στήριξης που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, επιβεβαιώνοντας ότι το σχέδιο νόμου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο υπουργόςστο 2ο Οικονομικό Συνέδρειο της «Ημερησίας», αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται τόσο το ποσό όσο και ο αριθμός των δικαιούχων. Για πρώτη φορά εντάσσονται και οι χήρες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, σε μια κίνηση που το υπουργείο χαρακτηρίζει ως αποκατάσταση κοινωνικής αδικίας.
Στο ίδιο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, η επέκταση της επιστροφής ενοικίου αλλά και η επιστροφή δύο ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός τόπου κατοικίας, όπως γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές.
Παράλληλα, προωθούνται και νέες παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μεταξύ άλλων προβλέπεται δυνατότητα αποδέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού με εξόφληση του 25% της οφειλής, επέκταση του εξωδικαστικού μηχανισμού για χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ που αφορά περίπου 300.000 οφειλέτες, αλλά και νέο πλαίσιο ρύθμισης πρώτης κατοικίας μέσω εξωδικαστικού με διαχωρισμό της από την υπόλοιπη περιουσία.
Στο στεγαστικό μέτωπο, επιβεβαιώθηκε επίσης ότι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου θα απαγορευθούν νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκη, ενώ στο ίδιο σχέδιο νόμου εντάσσεται και η ένταξη των νέων αγροτών στο τιμολόγιο ΓΕΑ για μείωση του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, προβλέπεται και νέα φορολόγηση των ηλεκτρονικών εταιρειών στοιχημάτων, από την οποία το οικονομικό επιτελείο εκτιμά σταθερά ετήσια έσοδα 100 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο.
Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο υπουργόςστο 2ο Οικονομικό Συνέδρειο της «Ημερησίας», αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται τόσο το ποσό όσο και ο αριθμός των δικαιούχων. Για πρώτη φορά εντάσσονται και οι χήρες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, σε μια κίνηση που το υπουργείο χαρακτηρίζει ως αποκατάσταση κοινωνικής αδικίας.
Στο ίδιο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, η επέκταση της επιστροφής ενοικίου αλλά και η επιστροφή δύο ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός τόπου κατοικίας, όπως γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές.
Παράλληλα, προωθούνται και νέες παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μεταξύ άλλων προβλέπεται δυνατότητα αποδέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού με εξόφληση του 25% της οφειλής, επέκταση του εξωδικαστικού μηχανισμού για χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ που αφορά περίπου 300.000 οφειλέτες, αλλά και νέο πλαίσιο ρύθμισης πρώτης κατοικίας μέσω εξωδικαστικού με διαχωρισμό της από την υπόλοιπη περιουσία.
Στο στεγαστικό μέτωπο, επιβεβαιώθηκε επίσης ότι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου θα απαγορευθούν νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκη, ενώ στο ίδιο σχέδιο νόμου εντάσσεται και η ένταξη των νέων αγροτών στο τιμολόγιο ΓΕΑ για μείωση του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, προβλέπεται και νέα φορολόγηση των ηλεκτρονικών εταιρειών στοιχημάτων, από την οποία το οικονομικό επιτελείο εκτιμά σταθερά ετήσια έσοδα 100 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα