ΟΤΕ: Αύξηση εσόδων 4,9% και ισχυρή ανάπτυξη στις υπηρεσίες οπτικής ίνας το α’ τρίμηνο 2026
Οι καθαρές προσθήκες συνδρομητών συμβολαίου αυξήθηκαν κατά 7,6%, καταγράφοντας ρεκόρ ανάπτυξης - Σε πάνω από 2,1 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις η διαθεσιμότητα FTTH - Το μήνυμα Νεμπή
Δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 κατέγραψε ο ΟΤΕ παρουσιάζοντας αύξηση 4,9% στα έσοδα και ενίσχυση 2,8% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL) κατά το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για ετήσια αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κοντά στο 3%.
Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής συνέχισαν την ισχυρή αναπτυξιακή τους πορεία, σημειώνοντας άνοδο 5,5% στο τρίμηνο. Παράλληλα, οι καθαρές προσθήκες συνδρομητών συμβολαίου αυξήθηκαν κατά 7,6%, καταγράφοντας ρεκόρ ανάπτυξης.
Θετική πορεία κατέγραψαν και τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 1,1%, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τις υπηρεσίες FTTH, FWA και τηλεόρασης.
Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ανάπτυξη στο FTTH, με τους συνδρομητές να ανέρχονται πλέον στις 625 χιλιάδες. Το τρίμηνο αποτέλεσε ακόμη μία περίοδο με προσθήκες-ρεκόρ, που ξεπέρασαν τις 58 χιλιάδες νέες συνδέσεις.
Η διαθεσιμότητα FTTH επεκτάθηκε σε περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ η διείσδυση αυξήθηκε στο 39%. Παράλληλα, συνεχίζεται η εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικής ίνας στο πλαίσιο του έργου UFBB.
Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κώστα Νεμπή:
«Οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου σηματοδοτούν ένα ισχυρό ξεκίνημα για το 2026, αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική μας και την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας, που εστιάζει στην επιτάχυνση τόσο της ανάπτυξής μας, όσο και της ψηφιακοποίησης της χώρας. Τα έσοδα και το EBITDA κατέγραψαν αύξηση, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή, το ICT, αλλά και τις θετικές τάσεις στη σταθερή.
Η συνεχής επέκταση του δικτύου FTTH υποστηρίζει την αυξανόμενη ζήτηση για αναβαθμισμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας, γεγονός που αποτυπώνεται και στο ρεκόρ συνδέσεων FTTH που σημειώσαμε.
Παράλληλα, διευρύναμε το χαρτοφυλάκιό μας με νέες υπηρεσίες συνδεσιμότητας εντός του σπιτιού, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφοροποίησή μας και την εμπειρία πελάτη. Η κινητή διατήρησε την ισχυρή δυναμική της, καθώς οι πελάτες συνεχίζουν να μεταβαίνουν σε προγράμματα συμβολαίου και σε πακέτα δεδομένων υψηλότερης αξίας. Το ICT κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη, ενώ ο τομέας του B2B αναμένεται να επωφεληθεί από τη διάθεση κατά το τρίμηνο υπηρεσιών Business Cloud, που δίνουν ώθηση στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις.
Κοιτώντας μπροστά, παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, αξιοποιώντας τον μετασχηματισμό του λειτουργικού μας μοντέλου και τη δύναμη του Ομίλου TELEKOM για να επιτύχουμε περαιτέρω ανάπτυξη, επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη συνδεσιμότητας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2026 και θα δημιουργήσουμε βιώσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.»
