Απώλειες 1 δισ. δολαρίων από τη βουτιά του Bitcoin - Έχει χάσει 30% από τις αρχές Οκτωβρίου
Ο δείκτης MarketVector, που καταγράφει τα 100 μεγαλύτερα ψηφιακά assets, έχει χάσει σχεδόν 70% από τις αρχές του έτους
Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μοχλευμένες τοποθετήσεις στα κρυπτονομίσματα εκκαθαρίστηκαν τη Δευτέρα, μετά από μια ακόμη απότομη βουτιά που ενίσχυσε το κύμα ρευστοποιήσεων των τελευταίων εβδομάδων.
Το Bitcoin υποχώρησε κατά 8% στα 83.824 δολάρια, με τις συνολικές απώλειες από τις αρχές Οκτωβρίου να αγγίζουν πλέον σχεδόν το 30%. Το Ether έπεσε κατά 10% στα 2.719 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 36% σε διάστημα επτά εβδομάδων.
Η εικόνα είναι ακόμη πιο κακή για τα μικρότερα, λιγότερο ρευστά tokens, που συνήθως προσελκύουν επενδυτές λόγω της υψηλής μεταβλητότητας και των εντυπωσιακών αποδόσεων στις ανοδικές φάσεις. Ο δείκτης MarketVector, που καταγράφει τα 100 μεγαλύτερα ψηφιακά assets, έχει χάσει σχεδόν 70% από τις αρχές του έτους.
