Η Κεραμέως, ενημερώνει το Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας της ΕΕ για την Κοινωνική Συμφωνία
Η Κεραμέως, ενημερώνει το Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας της ΕΕ για την Κοινωνική Συμφωνία
Θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες
Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, όπου και θα ενημερώσει τους ομολόγους της υπουργούς Εργασίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την Ευρωπαία Επίτροπο Εργασίας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Roxana Minzatu, για την Κοινωνική Συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η κ. Κεραμέως θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSCO), που πραγματοποιείται τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, με θέμα ζητήματα απλούστευσης, εφαρμογής και ελέγχων εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Παράλληλα, η υπουργός θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DGEMPL) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mario Nava.
Κατά τις συναντήσεις, η υπουργός θα παρουσιάσει το περιεχόμενο και τη σημασία της Κοινωνικής Συμφωνίας, η οποία αποτέλεσε προϊόν συνεχούς διαλόγου με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και ανοίγει τον δρόμο για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στη χώρα.
Επιπλέον, θα ενημερώσει για τον οδικό χάρτη ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων που πρόκειται να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και για τον προγραμματισμό της νομοθέτησης της Κοινωνικής Συμφωνίας στις αρχές του νέου έτους.
Ειδήσεις σήμερα:
Ολόκληρη η δημοσκόπηση MARC για το ΘΕΜΑ - Γιατί ανέβηκε η ΝΔ, τι λένε για τον Τσίπρα και τον Σαμαρά , για τις ενεργειακές συμφωνίες και για τα ΕΛΤΑ
Επεισοδιακά ξεκίνησαν τα μπλόκα των αγροτών με την Αστυνομία: Χημικά σε Νίκαια και Πλατύκαμπο - Δείτε βίντεο
Θρήνος για τον 24χρονο που σκοτώθηκε στη Λούτσα: Είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της φίλης του - Ο 29χρονος οδηγός είχε εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η κ. Κεραμέως θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSCO), που πραγματοποιείται τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, με θέμα ζητήματα απλούστευσης, εφαρμογής και ελέγχων εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Παράλληλα, η υπουργός θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DGEMPL) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mario Nava.
Κατά τις συναντήσεις, η υπουργός θα παρουσιάσει το περιεχόμενο και τη σημασία της Κοινωνικής Συμφωνίας, η οποία αποτέλεσε προϊόν συνεχούς διαλόγου με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και ανοίγει τον δρόμο για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στη χώρα.
Επιπλέον, θα ενημερώσει για τον οδικό χάρτη ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων που πρόκειται να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και για τον προγραμματισμό της νομοθέτησης της Κοινωνικής Συμφωνίας στις αρχές του νέου έτους.
Ειδήσεις σήμερα:
Ολόκληρη η δημοσκόπηση MARC για το ΘΕΜΑ - Γιατί ανέβηκε η ΝΔ, τι λένε για τον Τσίπρα και τον Σαμαρά , για τις ενεργειακές συμφωνίες και για τα ΕΛΤΑ
Επεισοδιακά ξεκίνησαν τα μπλόκα των αγροτών με την Αστυνομία: Χημικά σε Νίκαια και Πλατύκαμπο - Δείτε βίντεο
Θρήνος για τον 24χρονο που σκοτώθηκε στη Λούτσα: Είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της φίλης του - Ο 29χρονος οδηγός είχε εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα