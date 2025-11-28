Ποιος είναι ο Βέλγος Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ που διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup

Ο Βαν Πετέγκεμ έχει υπάρξει από τους πλέον υποστηρικτικούς παράγοντες των δημοσιονομικών κανόνων νέας γενιάς, δίνοντας έμφαση στη δημοσιονομική υπευθυνότητα αλλά και στη στρατηγική ευελιξία