Ποιος είναι ο Βέλγος Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ που διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup
Ποιος είναι ο Βέλγος Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ που διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup
Ο Βαν Πετέγκεμ έχει υπάρξει από τους πλέον υποστηρικτικούς παράγοντες των δημοσιονομικών κανόνων νέας γενιάς, δίνοντας έμφαση στη δημοσιονομική υπευθυνότητα αλλά και στη στρατηγική ευελιξία
Ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών, Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ επιδιώκει να διαδεχθεί τον Πασκάλ Ντοναχιού και να αναλάβει έναν από τους πιο ισχυρούς θεσμικούς ρόλους στη ζώνη του ευρώ, αυτόν του προέδρου του Eurogroup. Υποψήφιος για τη θέση είναι και ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.
Η υποψηφιότητά του Βέλγου υπουργού δεν θεωρείται τυχαία: Προέρχεται από μια χώρα με μακρά παράδοση στη διαμεσολάβηση και την εξισορρόπηση ευρωπαϊκών συμφερόντων, ενώ ο ίδιος έχει δείξει ικανότητα να κινείται μεταξύ διαφορετικών πολιτικών γραμμών, χωρίς να χάνει την αξιοπιστία του στις Βρυξέλλες.
Ο βαν Πετέγκεμ έχει υπάρξει από τους πλέον υποστηρικτικούς παράγοντες των δημοσιονομικών κανόνων νέας γενιάς, δίνοντας έμφαση στη δημοσιονομική υπευθυνότητα αλλά και στη στρατηγική ευελιξία που χρειάζονται οι χώρες για να επενδύσουν σε άμυνα, πράσινη μετάβαση και ψηφιακή τεχνολογία. Στις τοποθετήσεις του έχει αναδείξει την ανάγκη για «ευρωπαϊκή σταθερότητα με προσαρμοστικότητα», επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα Βορρά και Νότου σχετικά με την πορεία της δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Η πιθανή εκλογή του θα συμπέσει με μια κρίσιμη περίοδο: Ο νέος μηχανισμός SAFE για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, η συζήτηση για το μέλλον του Ταμείου Ανάκαμψης και η ενεργοποίηση του νέου Συμφώνου Σταθερότητας θα διαμορφώσουν την οικονομική αρχιτεκτονική της ΕΕ τα επόμενα χρόνια. Ο Βέλγος υπουργός προσπαθεί να παρουσιαστεί ως ο άνθρωπος που μπορεί να εξασφαλίσει συναίνεση και σταθερότητα, χωρίς να θυσιάζει την αναπτυξιακή προοπτική.
Αν καταφέρει να συγκεντρώσει τη στήριξη μεγάλων χωρών -και κυρίως να μην «σπάσει» τις ισορροπίες ανάμεσα σε Παρίσι και Βερολίνο- τότε οι πιθανότητες να αναδειχθεί ως ο νέος επικεφαλής του Eurogroup αυξάνονται σημαντικά. Με λίγα λόγια, η υποψηφιότητά του θεωρείται περισσότερο πολιτικό τεστ παρά τυπική διαδικασία.
Πηγή: ΝΕWMONEY
Η υποψηφιότητά του Βέλγου υπουργού δεν θεωρείται τυχαία: Προέρχεται από μια χώρα με μακρά παράδοση στη διαμεσολάβηση και την εξισορρόπηση ευρωπαϊκών συμφερόντων, ενώ ο ίδιος έχει δείξει ικανότητα να κινείται μεταξύ διαφορετικών πολιτικών γραμμών, χωρίς να χάνει την αξιοπιστία του στις Βρυξέλλες.
Ο βαν Πετέγκεμ έχει υπάρξει από τους πλέον υποστηρικτικούς παράγοντες των δημοσιονομικών κανόνων νέας γενιάς, δίνοντας έμφαση στη δημοσιονομική υπευθυνότητα αλλά και στη στρατηγική ευελιξία που χρειάζονται οι χώρες για να επενδύσουν σε άμυνα, πράσινη μετάβαση και ψηφιακή τεχνολογία. Στις τοποθετήσεις του έχει αναδείξει την ανάγκη για «ευρωπαϊκή σταθερότητα με προσαρμοστικότητα», επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα Βορρά και Νότου σχετικά με την πορεία της δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Η πιθανή εκλογή του θα συμπέσει με μια κρίσιμη περίοδο: Ο νέος μηχανισμός SAFE για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, η συζήτηση για το μέλλον του Ταμείου Ανάκαμψης και η ενεργοποίηση του νέου Συμφώνου Σταθερότητας θα διαμορφώσουν την οικονομική αρχιτεκτονική της ΕΕ τα επόμενα χρόνια. Ο Βέλγος υπουργός προσπαθεί να παρουσιαστεί ως ο άνθρωπος που μπορεί να εξασφαλίσει συναίνεση και σταθερότητα, χωρίς να θυσιάζει την αναπτυξιακή προοπτική.
Αν καταφέρει να συγκεντρώσει τη στήριξη μεγάλων χωρών -και κυρίως να μην «σπάσει» τις ισορροπίες ανάμεσα σε Παρίσι και Βερολίνο- τότε οι πιθανότητες να αναδειχθεί ως ο νέος επικεφαλής του Eurogroup αυξάνονται σημαντικά. Με λίγα λόγια, η υποψηφιότητά του θεωρείται περισσότερο πολιτικό τεστ παρά τυπική διαδικασία.
Πηγή: ΝΕWMONEY
Ειδήσεις σήμερα:00
Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της
Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος
Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της
Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος
Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα