Bloomberg: Ο Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

Το προφίλ Πιερρακάκη – Από τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο Eurogroup

•

•

•

Ποιοι προηγήθηκαν στη θέση

Παρότι βρίσκεται μόλις οκτώ μήνες στο υπουργείο Οικονομικών, ο Πιερρακάκης έχει ήδη κερδίσει τηντων Ευρωπαίων ομολόγων του.Το βιογραφικό του περιλαμβάνει:τετραετή θητεία ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης (2019–2023), όπου επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου,θητεία στο Υπουργείο Παιδείας, κατά την οποία θεσμοθέτησε το πλαίσιο για τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων,ακαδημαϊκή εκπαίδευση στην Πολιτική Οικονομία και την Πληροφορική.Τα τελευταία 20 χρόνια, την προεδρία του Eurogroup έχουν αναλάβειΟ Ιρλανδός κ. Ντόνοχιου παραιτήθηκε αιφνιδίως, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά ηγεσίας.