Σήμερα στους λογαριασμούς των αγροτών η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι οι παραγωγοί θα λάβουν συνολικά 1,2 δισ. ευρώ, μέχρι τέλος του χρόνου