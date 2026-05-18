Νευρική η Wall Street εν μέσω φόβων για Ιράν, ομόλογα και Nvidia
Υπό πίεση βρέθηκαν οι περισσότερες μετοχές, κυρίως του τεχνολογικού κλάδου, καθώς το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 110 δολάρια λόγω του αδιεξόδου ΗΠΑ-Ιράν, ενισχύοντας το πληθωριστικό ρίσκο - Αγωνία για το AI trade με επίκεντρο τις επιδόσεις της Nvidia
Η προσπάθεια ανάκαμψης της Wall Street απέτυχε τη Δευτέρα, με τις περισσότερες αμερικανικές μετοχές κυρίως δε, του τεχνολογικού κλάδου να κινούνται σε αρνητικό έδαφος, καθώς οι τιμές πετρελαίου ενισχύθηκαν εκ νέου μετά την επανεμφάνιση των αμφιβολιών για μια άμεση συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που θα μπορούσε να αποκαταστήσει τις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones, παρά τις συνεχείς εναλλαγές προσήμων, κατάφερε να κλείσει σε θετικό έδαφος στο +0,32% και τις 49.686 μονάδες. Αντιθέτως, ο S&P 500 υποχώρησε 0,07% στις 7.403 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,51% και τις 26.090 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, παρότι οι κινήσεις στους κρατικούς τίτλους ήταν ηπιότερες σε σχέση με το sell-off της Παρασκευής, οι αποδόσεις παρέμειναν στα ύψη, με το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,60% και το 2ετές να αγγίζει το 4,07%.
Με τον πληθωρισμό να παραμένει πολύ μακριά από το όριο του 2%, οι αγορές συνεχίζουν να προεξοφλούν πιθανότητες αύξησης επιτοκίων σε όλες τις εναπομείνασες συνεδριάσεις της Fed μέσα στο έτος. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήλπιζε ότι ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς θα ακολουθήσει μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική, πλέον η αγορά αντιλαμβάνεται πως, αντί να μειώσει τα επιτόκια, πιθανότατα θα χρειαστεί να τα αυξήσει. Σημειωτέον ότι ο Γουόρς αναμένεται να ορκιστεί την ερχόμενη Παρασκευή από τον Ντόναλντ Τραμπ Τραμπ.
Στο κρίσιμο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί για πρόοδο που θα οδηγούσε σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, διαψεύστηκαν επηρεάζοντας το κλίμα.
Σύμφωνα με το Axios, ο Λευκός Οίκος εκτίμησε ότι η πρόταση που παρέδωσε το Ιράν μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών την Κυριακή δεν περιείχε ουσιαστικές βελτιώσεις. Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι η Τεχεράνη θεωρεί τις αμερικανικές απαιτήσεις υπερβολικές και δεν πρόκειται να αποδεχθεί τον τερματισμό του πολέμου εις βάρος του πυρηνικού της προγράμματος.
Οι δύο πλευρές εξακολουθούν ουσιαστικά να συγκρούονται σε βασικά ζητήματα. Η Ουάσιγκτον ζητά από την Τεχεράνη να εγκαταλείψει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες, να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο και να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν, από την πλευρά του, απαιτεί τερματισμό των συγκρούσεων, αποζημιώσεις για τις ζημιές του πολέμου και άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.
Με ανάρτηση του απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε πως οι αμερικανικές δυνάμεις θα ξεκινούσαν και πάλι τα στρατιωτικά χτυπήματα κατά του Ιράν αύριο, Τρίτη, αλλά τελικά το ανέβαλε μετά από σχετικό αίτημα που του υπέβαλαν οι ηγέτες των τριών περιφερειακών δυνάμεων της Μέσης Ανατολής, ήτοι της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ.
Το αδιέξοδο προφανώς εξακολουθεί να κρατά ουσιαστικά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην εμπορική ναυσιπλοΐα και τροφοδοτώντας το ράλι του πετρελαίου.
Πραγματικά, μετά από μια παροδική υποχώρηση, οι τιμές του μαύρου χρυσού ανέκτησαν την ανοδική δυναμική τους, με την προθεσμιακή τιμή του Brent να ξεπερνά τα 112 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI να κινείται λίγο πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι.
«Ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ο κυρίαρχος παράγοντας για τις αγορές, καθώς δεν υπάρχει ορατό τέλος στην κρίση και παράλληλα μειώνεται το “μαξιλάρι” από τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου», εξήγησε ο Ηλίας Χαντάντ της Brown Brothers Harriman.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι προχωρούν σε προσωρινή εξαίρεση που επιτρέπει την πώληση ρωσικού αργού και πετρελαϊκών προϊόντων τα οποία βρίσκονται ήδη φορτωμένα σε δεξαμενόπλοια, λίγες μόλις ημέρες μετά τη λήξη της προηγούμενης σχετικής άδειας.
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι το υπουργείο του εκδίδει «προσωρινή γενική άδεια 30 ημερών», σε μια κίνηση που αναδεικνύει τις πιέσεις που προκαλεί η παγκόσμια ενεργειακή στενότητα λόγω του πολέμου.
Στην Bank of America, ο επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων Φρανσίσκο Μπλανς εκτίμησε ότι ακόμη και στο καλύτερο σενάριο το Brent θα κινηθεί κατά μέσο όρο στα 90 δολάρια το βαρέλι για το υπόλοιπο του έτους, ενώ δεν απέκλεισε πολύ υψηλότερες τιμές αν συνεχιστεί ή κλιμακωθεί η κρίση με το Ιράν.
Στο επιχειρηματικό μέτωπο, οι εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις μεγάλες εταιρικές συμφωνίες παρέμειναν στο επίκεντρο.
Αμερικανικό δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του Έλον Μασκ ότι η OpenAI υπό την ηγεσία του Σαμ Άλτμαν πρόδωσε την αρχική της αποστολή προς όφελος του δημοσίου μετατρεπόμενη σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Η κόντρα ανάμεσα σε Μασκ και Αλτμαν είχε φτάσει σε πρωτοφανείς διαστάσεις επηρεάζοντας όλο τον κλάδο της AI και βέβαια τα σχέδια τους για δημόσιες εγγραφές των SpaceX και OpenAI αντιστοίχως.
Παράλληλα, οι απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο επιβάρυναν περαιτέρω το κλίμα ενόψει των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Nvidia την Τετάρτη, σε μια κρίσιμη δοκιμασία για το trade της τεχνητής νοημοσύνης που έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή των αμερικανικών μετοχών σε ιστορικά υψηλά παρά τη γεωπολιτική αναταραχή.
«Οι αγορές έχουν καταγράψει μια ισχυρή ανάκαμψη, με τον S&P 500 να ενισχύεται περίπου 18% και τον τεχνολογικό κλάδο να σημειώνει άνοδο κοντά στο 36%. Βραχυπρόθεσμα, μεγάλο μέρος των καυσίμων πίσω από αυτό το ράλι έχει πλέον καταναλωθεί και μια περίοδος σταθεροποίησης μοιάζει πιθανή», υποστήριξε ο επικεφαλής επενδύσεων της Truist, Κιθ Λέρνερ, προσθέτοντας ότι παρότι η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση της αγοράς παραμένει άθικτη «εκτιμούμε ότι η διαδρομή βραχυπρόθεσμα θα είναι πιο δύσκολη και πιο ασταθής».
Πέρα από τη Nvidia, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν αυτή την εβδομάδα και αποτελέσματα μεγάλων λιανεμπορικών ομίλων όπως η Walmart, αναζητώντας ενδείξεις για την ανθεκτικότητα του Αμερικανού καταναλωτή εν μέσω της ενεργειακής κρίσης που έχει πυροδοτήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Στο πλαίσιο έτερης δικαστικής υπόθεσης που επηρεάζει την επιχειρηματική αγορά, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε προσφυγές έξι φαρμακευτικών εταιρειών που επιδίωκαν να μπλοκάρουν το πρόγραμμα διαπραγμάτευσης τιμών φαρμάκων του Medicare που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Σε επίπεδο μετοχών, στους μεγάλους κερδισμένους της ημέρας βρέθηκε η LiveRamp Holdings, η οποία εκτινάχθηκε περίπου 27% μετά τη συμφωνία εξαγοράς της από τον γαλλικό διαφημιστικό κολοσσό της Publicis Groupe έναντι περίπου 2,5 δισ. δολαρίων σε μετρητά.
Ισχυρά κέρδη κατέγραψε επίσης η Dominion Energy, μετά τις πληροφορίες για εξαγορά της από τη NextEra Energy σε συμφωνία ύψους 67 δισ. δολαρίων, τη μεγαλύτερη στον κλάδο κοινής ωφέλειας στις ΗΠΑ. Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από data centers και AI υποδομές θα οδηγήσει σε νέο κύκλο συγκέντρωσης στον ενεργειακό κλάδο.
Άνοδο σημείωσε και η Salesforce, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν πιο αμυντικές επιλογές στον χώρο του enterprise software ενόψει της μεταβλητότητας στις μεγάλες AI μετοχές, ενώ στους ανοδικούς πρωταγωνιστές βρέθηκε και η 3M, καθώς μέρος των επενδυτικών κεφαλαίων μετακινήθηκε από τις υπερτιμημένες τεχνολογικές μετοχές προς πιο παραδοσιακές βιομηχανικές εταιρείες με ισχυρές ταμειακές ροές και πιο αμυντικά χαρακτηριστικά.
Στον αντίποδα, η Nvidia βρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών πριν από τα κρίσιμα αποτελέσματα τριμήνου της Τετάρτης. Η αγορά φοβάται ότι ακόμη και εξαιρετικά αποτελέσματα ίσως να μην επαρκούν για να δικαιολογήσουν τις ήδη πολύ υψηλές αποτιμήσεις του AI trade.
Ισχυρή πτώση κατέγραψε, επίσης, η Seagate Technology, μετά από δηλώσεις στελεχών της που προκάλεσαν ανησυχία ότι η εταιρεία ίσως δυσκολευτεί να ανταποκριθεί στην εκρηκτική ζήτηση για memory και storage μικροτσίπ, αλλά και η Regeneron Pharmaceuticals, μετά την αποτυχία κλινικής δοκιμής νέο σκεύασμα της
Πιέσεις δέχθηκε επίσης η Caterpillar, καθώς η άνοδος των αποδόσεων στα αμερικανικά ομόλογα και οι φόβοι για επιβράδυνση της οικονομίας επηρέασαν κυκλικές και βιομηχανικές μετοχές που συνδέονται στενά με τις επενδύσεις και τη διεθνή ανάπτυξη.
