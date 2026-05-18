Νέα εταιρική ταυτότητα και ενοποίηση δραστηριοτήτων για τον Όμιλο Παπακαλιάτη

Σε μια νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται ο Όμιλος Παπακαλιάτη, παρουσιάζοντας το Zeus Papakaliatis Group, το ενιαίο corporate brand που ενοποιεί το σύνολο των δραστηριοτήτων του και αποτυπώνει τη σύγχρονη επιχειρηματική του ταυτότητα. Με αφετηρία την Κρήτη τη δεκαετία του 1960 και παρουσία άνω των έξι δεκαετιών στον ελληνικό τουρισμό, ο όμιλος έχει εξελιχθεί σε έναν πολυκλαδικό οργανισμό με δραστηριότητα στους τομείς της φιλοξενίας, της τουριστικής διαχείρισης, της τεχνολογίας και της αυτοκίνησης. Μέσα από μια στρατηγική πορεία ανάπτυξης, διαμόρφωσε ένα σύγχρονο και διασυνδεδεμένο επιχειρηματικό μοντέλο, όπου οι επιμέρους δραστηριότητες λειτουργούν συμπληρωματικά.Η δημιουργία του Zeus Papakaliatis Group σηματοδοτεί για πρώτη φορά την οργανωμένη ενοποίηση των επιμέρους εταιρειών κάτω από μία κοινή στρατηγική και εταιρική ταυτότητα, ενισχύοντας τη συνοχή και τη διεθνή παρουσία του ομίλου. Οι επιμέρους εταιρείες συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο και διασυνδεδεμένο πλαίσιο λειτουργίας, όπου η φιλοξενία, η τεχνολογία, η τουριστική διαχείριση και η κινητικότητα λειτουργούν συμπληρωματικά, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο και δυναμικό επιχειρηματικό οικοσύστημα.Η Hellenic Zeus / Zeus of Crete αποτελεί τον ιστορικό πυρήνα του ομίλου και μία από τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες destination management στην Ελλάδα. Με αφετηρία το 1966 στην Κρήτη, εξελίχθηκε από την πρώτη incoming & handling agency του νησιού σε έναν δυναμικό οργανισμό που εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες ετησίως, συνεργαζόμενος με κορυφαίους διεθνείς tour operators όπως η EasyJet Holidays. Με ένα εκτεταμένο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν μεταφορές, εκδρομές, διαμονή και ταξιδιωτικές εμπειρίες, η Hellenic Zeus λειτουργεί ως βασικός συνδετικός κρίκος μεταξύ προορισμού, συνεργατών και επισκεπτών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της συνολικής εμπειρίας φιλοξενίας του ομίλου.Στο επίκεντρο του οικοσυστήματος βρίσκεται η Zeus Hotels Greece, ο hospitality βραχίονας του ομίλου, ο οποίος δραστηριοποιείται δυναμικά από το 2013 στον ελληνικό τουρισμό. Σήμερα, η εταιρεία αναπτύσσει ένα πολυσυλλεκτικό χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων σε Κρήτη, Ρόδο και Σαντορίνη, συνδυάζοντας διεθνείς συνεργασίες με ισχυρή τοπική ταυτότητα και μακροπρόθεσμη επενδυτική προσέγγιση.Το portfolio εκτείνεται από resorts διεθνών brands έως αυτόνομα ξενοδοχεία με διακριτό χαρακτήρα. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το Magma Resort Santorini, μέλος της The Unbound Collection by Hyatt.Παράλληλα, περιλαμβάνει ξενοδοχεία που λειτουργούν υπό τα brands της Meliá Hotels International, όπως το INNSiDE by Meliá Elounda, τα Blue Sea Beach Affiliated by Meliá, Sol Cosmopolitan Rhodes και Sol Marina Beach, καθώς και το Cook’s Club Hersonissos, μέλος του brand Casa Cook. Ο όμιλος ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του με μονάδες όπως το Neptuno Beach στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, τα Ydoria Resort στο Ρέθυμνο, Palm Beach στη Σταλίδα και El Greco στο κέντρο του Ηρακλείου. Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσιάζεται και το νέο website της Zeus Hotels Greece, το οποίο λειτουργεί ως ένα ανανεωμένο ψηφιακό σημείο αναφοράς για τα brand και τις εμπειρίες που προσφέρει.Παράλληλα, η Zeus Tech αποτελεί τον τεχνολογικό πυλώνα του ομίλου, αναπτύσσοντας in-house τεχνολογικές λύσεις για τον ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας και τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη. Μέσα από εφαρμογές που ενσωματώνονται στη λειτουργία των ξενοδοχείων, η τεχνολογία υποστηρίζει και εξελίσσει τη σύγχρονη φιλοξενία.Η beds4greece είναι ένα digital DMC στην Ελλάδα, που συνδέει tour operators, bed banks, travel agents και ξενοδοχειακούς συνεργάτες, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαμονής, κρατήσεων, μεταφορών, εκδρομών και υποστήριξης στον προορισμό, μέσω σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής. Με ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασιών και χαρτοφυλάκιο άνω των 1.000 ξενοδοχείων, συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της τουριστικής διανομής, ενισχύοντας τη δυναμική παρουσία του Ομίλου στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά.Στον τομέα της αυτοκίνησης, ο όμιλος αναπτύσσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών και στρατηγικών αντιπροσωπειών διεθνών brands, μεταξύ των οποίων η Toyota και η Lexus στην Παπακαλιάτης Α.Ε. , καθώς και συνεργασίες της PapakaliatisGo με brands όπως Volkswagen, Skoda και Audi, καθώς και Lynk & Co, Chery, Aion και Farizon, ενισχύοντας την παρουσία του στη σύγχρονη αγορά mobility.Η νέα εταιρική ταυτότητα του Zeus Papakaliatis Group δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή ονομασίας, αλλά τη δημιουργία ενός νέου ενιαίου εταιρικού σχήματος που εκφράζει το σύνολο των δραστηριοτήτων του ομίλου. Για πρώτη φορά, οι επιμέρους εταιρείες ενοποιούνται κάτω από μια κοινή ταυτότητα, αποτυπώνοντας με σαφήνεια το εύρος και τη δυναμική του. Με σταθερό προσανατολισμό στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας, το Zeus Papakaliatis Group εκφράζει μια πιο ώριμη και συνεκτική φάση στην πορεία του Ομίλου Παπακαλιάτη, διαμορφώνοντας μια ξεκάθαρη και ισχυρή παρουσία στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον ενισχύοντας την παρουσία του στη σύγχρονη αγορά mobility.Σε δήλωσή του, ο CEO του Ομίλου, Λευτέρης Παπακαλιάτης(φωτογραφία), αναφέρει: «Η δημιουργία του Zeus Papakaliatis Group αποτελεί ένα φυσικό επόμενο βήμα για τον όμιλο, μετά από μια πορεία άνω των 60 ετών. Δεν πρόκειται μόνο για μια νέα εταιρική ταυτότητα, αλλά για την αποτύπωση ενός πιο ώριμου και ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου, που ενώνει διαφορετικούς τομείς κάτω από μια κοινή στρατηγική κατεύθυνση. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, επενδύοντας σε τομείς που συνδέονται ουσιαστικά μεταξύ τους, τη φιλοξενία, την τεχνολογία, την τουριστική διαχείριση και την κινητικότητα δημιουργώντας ένα οικοσύστημα με μακροπρόθεσμη αξία και ξεκάθαρο αποτύπωμα στην ελληνική και διεθνή αγορά.»