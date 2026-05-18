Δεύτερη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο - Ώθηση για τη ΔΕΗ από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Δεύτερη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο - Ώθηση για τη ΔΕΗ από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Στη «ζώνη των 2.230-2.240 μονάδων ο Γενικός Δείκτης - Πάνω από τα 20 ευρώ η ΔΕΗ με καταλύτη την υπερκάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Στο «κόκκινο» παρέμεινε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο επηρεάστηκε από τον γεωπολιτικό παράγοντα, ενώ δεν κατάφερε να συντονιστεί με την εντυπωσιακή ανάκαμψη των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών. Πιέσεις δέχθηκαν οι περισσότερες μετοχές στο ταμπλό. Αυτόνομη πορεία ακολούθησε η ΔΕΗ, η οποία επανήλθε πάνω από τα 20 ευρώ, κινούμενη στον «αστερισμό» της ιστορικής αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (18/5), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 10,58 μονάδες ή -0,47% και έκλεισε στις 2.236,24 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.239,21 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.218,68 μονάδες. Κέρδη +2,17% σημειώνει ο ΓΔ εντός του Μαΐου, με τη φετινή του απόδοση να διαμορφώνεται σε +5,45%.
Η απουσία διπλωματικής προόδου στον πόλεμο του Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τους γεωπολιτικούς κινδύνους, προκαλώντας νευρικότητα στους επενδυτές διεθνώς. Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και η συνεπακόλουθη «εκτίναξη» των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα αναζωπυρώνουν τους φόβους για τον πληθωρισμό. Οι αναλυτές κάνουν λόγο για αυξημένη μεταβλητότητα, έντονες διακυμάνσεις και πιέσεις, κυρίως στους κλάδους υψηλού ρίσκου.
Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, η ΔΕΗ μονοπώλησε το επενδυτικό ενδιαφέρον, λειτουργώντας ως αυτόνομος πόλος έλξης ρευστότητας. Σήμερα άνοιξε επίσημα το βιβλίο προσφορών για την ιστορική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Παρά το αρνητικό διεθνές περιβάλλον, τα μηνύματα για την έκδοση είναι άκρως ενθαρρυντικά. Η ζήτηση έχει ήδη καταγράψει εντυπωσιακή υπερκάλυψη, γεγονός που πιστοποιεί το ισχυρό ενδιαφέρον των θεσμικών χαρτοφυλακίων, προσφέροντας στη μετοχή σημαντικά στηρίγματα. Το βιβλίο προσφορών φέρεται να κάλυψε τον βασικό στόχο άντλησης (περίπου 4 δισ. ευρώ) μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από το άνοιγμά του, με αποτέλεσμα η μετοχή της ΔΕΗ να ενισχυθεί σημαντικά και να επιστρέψει πάνω από τα 20 ευρώ, παρά το πτωτικό ξεκίνημα.
Στο πεδίο των εταιρικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου, τις οικονομικές του επιδόσεις ανακοίνωσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Την Τρίτη (19/5) ακολουθούν η Aegean και η Fourlis, την Τετάρτη (20/5) η Alpha Bank, η ElvalHalcor, η Quest και η Alpha Trust – Ανδρομέδα και την Πέμπτη (21/5) η CrediaBank, η Ideal και η AS Company. Την Παρασκευή (22/5) λήγουν οι σειρές παραγώγων για τον μήνα Μάιο.
Ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση των 150 εκατ. νέων μετοχών της Trastor ΑΕΕΑΠ, σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή διάθεσης στην ΑΜΚ των 150 εκατ. ευρώ ορίστηκε στο 1 ευρώ ανά μετοχή, με την έγκυρη ζήτηση να φτάνει τα 217,1 εκατ. μετοχές, γεγονός που συνεπάγεται υπερκάλυψη περίπου 1,45 φορές. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ελεύθερη διασπορά (free float) διαμορφώνεται σε 16,08%.
Εντυπωσιακό comeback έκαναν οι αγοραστές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρά το αρνητικό ξεκίνημα, σταθμίζοντας τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, οι οποίες προκάλεσαν εκ νέου «άλμα» στις τιμές του πετρελαίου και μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά ομολόγων. Ευεργετικά λειτούργησε δημοσίευμα από την Τεχεράνη που αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει προσωρινή άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο, σε μια προσπάθεια επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας και επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται πλέον κατά +0,7%, ο γερμανικός DAX κατά +1,8%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά +1,2% και ο γαλλικός CAC 40 κατά +0,6%.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (18/5), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 10,58 μονάδες ή -0,47% και έκλεισε στις 2.236,24 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.239,21 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.218,68 μονάδες. Κέρδη +2,17% σημειώνει ο ΓΔ εντός του Μαΐου, με τη φετινή του απόδοση να διαμορφώνεται σε +5,45%.
Η απουσία διπλωματικής προόδου στον πόλεμο του Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τους γεωπολιτικούς κινδύνους, προκαλώντας νευρικότητα στους επενδυτές διεθνώς. Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και η συνεπακόλουθη «εκτίναξη» των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα αναζωπυρώνουν τους φόβους για τον πληθωρισμό. Οι αναλυτές κάνουν λόγο για αυξημένη μεταβλητότητα, έντονες διακυμάνσεις και πιέσεις, κυρίως στους κλάδους υψηλού ρίσκου.
Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, η ΔΕΗ μονοπώλησε το επενδυτικό ενδιαφέρον, λειτουργώντας ως αυτόνομος πόλος έλξης ρευστότητας. Σήμερα άνοιξε επίσημα το βιβλίο προσφορών για την ιστορική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Παρά το αρνητικό διεθνές περιβάλλον, τα μηνύματα για την έκδοση είναι άκρως ενθαρρυντικά. Η ζήτηση έχει ήδη καταγράψει εντυπωσιακή υπερκάλυψη, γεγονός που πιστοποιεί το ισχυρό ενδιαφέρον των θεσμικών χαρτοφυλακίων, προσφέροντας στη μετοχή σημαντικά στηρίγματα. Το βιβλίο προσφορών φέρεται να κάλυψε τον βασικό στόχο άντλησης (περίπου 4 δισ. ευρώ) μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από το άνοιγμά του, με αποτέλεσμα η μετοχή της ΔΕΗ να ενισχυθεί σημαντικά και να επιστρέψει πάνω από τα 20 ευρώ, παρά το πτωτικό ξεκίνημα.
Πρεμιέρα για τη ΔΕΗ – Γεμάτο το καλεντάρι των εταιρικών αποτελεσμάτωνΣήμερα άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την ιστορική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, η οποία θα διαρκέσει έως την Τετάρτη (20/5), με τη συναλλαγή να στοχεύει στην άντληση έως 4,5 δισ. ευρώ. Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 19,75 ευρώ ανά μετοχή. Η ζήτηση στο άτυπο βιβλίο προσφορών φέρεται να ξεπέρασε τα 9 δισ. ευρώ, με περίπου 200 διεθνή funds να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, ενώ το εγχώριο βιβλίο εκτιμάται στα 200 – 300 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλο μέρος του επενδυτικού ενδιαφέροντος εκδηλώνεται σε τιμές που κυμαίνονται από 18,50 έως 18,70 ευρώ ανά μετοχή. Οι πρώτες ενδείξεις από το βιβλίο προσφορών παραπέμπουν σε τιμή περί τα 18,65 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί ακόμη το pricing. Η ΔΕΗ έχει επίσης εξασφαλίσει τρεις επιπλέον μεγάλους βασικούς επενδυτές (anchor investors), στο πλευρό του Ελληνικού Δημοσίου (το οποίο αναμένεται να διατηρήσει το ποσοστό του στο 33,4% – 1,3 δισ. ευρώ) και της CVC (η οποία έχει δεσμευτεί για έως και 1,2 δισ. ευρώ). Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών που θα προκύψουν από την ΑΜΚ έχει οριστεί για την Τρίτη 26 Μαΐου.
Στο πεδίο των εταιρικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου, τις οικονομικές του επιδόσεις ανακοίνωσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Την Τρίτη (19/5) ακολουθούν η Aegean και η Fourlis, την Τετάρτη (20/5) η Alpha Bank, η ElvalHalcor, η Quest και η Alpha Trust – Ανδρομέδα και την Πέμπτη (21/5) η CrediaBank, η Ideal και η AS Company. Την Παρασκευή (22/5) λήγουν οι σειρές παραγώγων για τον μήνα Μάιο.
Ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση των 150 εκατ. νέων μετοχών της Trastor ΑΕΕΑΠ, σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή διάθεσης στην ΑΜΚ των 150 εκατ. ευρώ ορίστηκε στο 1 ευρώ ανά μετοχή, με την έγκυρη ζήτηση να φτάνει τα 217,1 εκατ. μετοχές, γεγονός που συνεπάγεται υπερκάλυψη περίπου 1,45 φορές. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ελεύθερη διασπορά (free float) διαμορφώνεται σε 16,08%.
Στάση αναμονής στη Wall Street – Αλλαγή σκηνικού στις ευρωαγορέςΜεικτή εικόνα παρουσιάζει η Wall Street, έπειτα από μία εβδομάδα ιστορικών ρεκόρ για τον S&P 500 και τον Nasdaq και την προσωρινή ανάκτηση των 50.000 μονάδων από τον Dow Jones. Οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής εν όψει των κρίσιμων εταιρικών αποτελεσμάτων της Nvidia (Τετάρτη 20/5) και μεγάλων εταιρειών λιανικής (Walmart, Target). Σήμερα ο Dow Jones σημειώνει κέρδη +0,2%, ο S&P 500 +0,1%, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί οριακά.
Εντυπωσιακό comeback έκαναν οι αγοραστές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρά το αρνητικό ξεκίνημα, σταθμίζοντας τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, οι οποίες προκάλεσαν εκ νέου «άλμα» στις τιμές του πετρελαίου και μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά ομολόγων. Ευεργετικά λειτούργησε δημοσίευμα από την Τεχεράνη που αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει προσωρινή άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο, σε μια προσπάθεια επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας και επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται πλέον κατά +0,7%, ο γερμανικός DAX κατά +1,8%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά +1,2% και ο γαλλικός CAC 40 κατά +0,6%.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα