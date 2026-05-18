Pressing από την εφορία σε 2,3 εκατ. οφειλέτες, τον Ιούνιο η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων
Pressing από την εφορία σε 2,3 εκατ. οφειλέτες, τον Ιούνιο η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων
Πάνω από 1,68 εκατ. ΑΦΜ ήδη σε μέτρα είσπραξης, με σχεδόν 3 στους 4 οφειλέτες να βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ
Σφίγγει επικίνδυνα ο κλοιός της εφορίας γύρω από τους οφειλέτες, καθώς πλέον περισσότεροι από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται εκτεθειμένοι σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για χρέη προς το Δημόσιο. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι πάνω από 1,68 εκατ. ΑΦΜ έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωπα με κατασχέσεις, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλα μέτρα πίεσης, με την εφορία να ανεβάζει συνεχώς ταχύτητα στις εισπράξεις παλαιών και νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η εικόνα που αποτυπώνεται στα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης δείχνει ότι σχεδόν 3 στους 4 φορολογούμενους που μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο αναγκαστικών μέτρων έχουν ήδη δεχθεί πίεση από την εφορία. Πρόκειται για οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και δεν προστατεύονται από ενεργές ρυθμίσεις ή διαδικασίες αναστολής μέτρων, με αποτέλεσμα να βρίσκονται άμεσα εκτεθειμένοι σε ηλεκτρονικές κατασχέσεις και δεσμεύσεις.
Η πίεση της εφορίας αποτυπώνεται πλέον και στα ίδια τα αποτελέσματα των εισπράξεων, καθώς ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2026 η ΑΑΔΕ ξεπέρασε τους στόχους ανάκτησης παλαιών ληξιπρόθεσμων χρεών. Την ίδια στιγμή, η φορολογική διοίκηση θέτει πλέον ως στόχο να εισπράττει σχεδόν το μισό των νέων χρεών μέσα στην ίδια χρονιά που δημιουργούνται, δείχνοντας ότι το μοντέλο των εισπράξεων γίνεται πλέον πιο άμεσο και επιθετικό.
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιχειρεί να ανοίξει μια νέα «βαλβίδα» για όσους έχουν παλαιές αρρύθμιστες οφειλές, φέρνοντας από τον Ιούνιο νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για χρέη προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του οικονομικού επιτελείου, τη δυνατότητα ένταξης θα έχουν περίπου 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις, με τη νέα διάταξη να ενσωματώνεται στο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο που θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση.
Η νέα ρύθμιση θα αφορά αποκλειστικά αρρύθμιστα χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2023, ενώ τα νεότερα χρέη θα πρέπει υποχρεωτικά να εντάσσονται στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Όσοι έχουν ήδη ρυθμίσει παλαιές οφειλές μέσω πάγιας ρύθμισης και την εξυπηρετούν κανονικά δεν θα μπορούν να μεταφερθούν στο νέο σχήμα των 72 δόσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η εικόνα που αποτυπώνεται στα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης δείχνει ότι σχεδόν 3 στους 4 φορολογούμενους που μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο αναγκαστικών μέτρων έχουν ήδη δεχθεί πίεση από την εφορία. Πρόκειται για οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και δεν προστατεύονται από ενεργές ρυθμίσεις ή διαδικασίες αναστολής μέτρων, με αποτέλεσμα να βρίσκονται άμεσα εκτεθειμένοι σε ηλεκτρονικές κατασχέσεις και δεσμεύσεις.
Η πίεση της εφορίας αποτυπώνεται πλέον και στα ίδια τα αποτελέσματα των εισπράξεων, καθώς ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2026 η ΑΑΔΕ ξεπέρασε τους στόχους ανάκτησης παλαιών ληξιπρόθεσμων χρεών. Την ίδια στιγμή, η φορολογική διοίκηση θέτει πλέον ως στόχο να εισπράττει σχεδόν το μισό των νέων χρεών μέσα στην ίδια χρονιά που δημιουργούνται, δείχνοντας ότι το μοντέλο των εισπράξεων γίνεται πλέον πιο άμεσο και επιθετικό.
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιχειρεί να ανοίξει μια νέα «βαλβίδα» για όσους έχουν παλαιές αρρύθμιστες οφειλές, φέρνοντας από τον Ιούνιο νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για χρέη προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του οικονομικού επιτελείου, τη δυνατότητα ένταξης θα έχουν περίπου 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις, με τη νέα διάταξη να ενσωματώνεται στο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο που θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση.
Η νέα ρύθμιση θα αφορά αποκλειστικά αρρύθμιστα χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2023, ενώ τα νεότερα χρέη θα πρέπει υποχρεωτικά να εντάσσονται στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Όσοι έχουν ήδη ρυθμίσει παλαιές οφειλές μέσω πάγιας ρύθμισης και την εξυπηρετούν κανονικά δεν θα μπορούν να μεταφερθούν στο νέο σχήμα των 72 δόσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα