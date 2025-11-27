Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγουν οι προθεσμίες και ποια είναι τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Τα εκκαθαριστικά έχουν ήδη ανέβει στην πλατφόρμα «

» της ΑΑΔΕ, αλλά και φέτος δεν υπάρχουν παρατάσεις. Η καθυστερημένη πληρωμή επισύρει βαριά πρόστιμα από την πρώτη κιόλας μέρα.

Παραδείγματα τελών ανά κυβισμό και εκπομπές CO₂

Τέλη για οχήματα από 2021 και μετά

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Ποια είναι τα πρόστιμα σε όσους καθυστερήσουν

Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων θα κληθούν να καταβάλουν τα ίδια τέλη κυκλοφορίας για το 2026, συνολικού ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.. Σε περίπτωση καθυστερημένης καταβολής, το πρόστιμο είναι 25% για τους δύο πρώτους μήνες του 2026, 50% για τον επόμενο μήνα και από τον Μάρτιο το πρόστιμο φτάνει το 100% του αρχικού ποσού.Το ύψος των τελών βασίζεται στην πρώτη άδεια κυκλοφορίας, στον κυβισμό του κινητήρα και στις εκπομπές CO₂. Τα οχήματα που ταξινομήθηκαν πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2010 φορολογούνται βάσει κυβισμού, ενώ όσα κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 βάσει εκπομπών CO₂. Τα “καθαρά” οχήματα εξαιρούνται πλήρως.Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο πριν τον Οκτώβριο 2010 με κυβισμό 1.200 κ.εκ. πληρώνει 135 ευρώ, ενώ για 1.600 κ.εκ. το ποσό ανέρχεται σε 280 ευρώ και για 2.000 κ.εκ. σε 690 ευρώ. Για αυτοκίνητα ταξινομημένα από 1.11.2010 έως 31.12.2020, τα τέλη κυμαίνονται ανάλογα με τις εκπομπές CO₂: 0 ευρώ για 0-90 γραμμάρια και έως 3,72 ευρώ ανά γραμμάριο για εκπομπές άνω των 251 γραμμαρίων. Για παράδειγμα, για 130 γραμμάρια CO₂ τα τέλη ανέρχονται σε 156 ευρώ, ενώ για 180 γραμμάρια σε 441 ευρώ.Τα τέλη για οχήματα που ταξινομήθηκαν από 1.1.2021 υπολογίζονται ως εξής: μηδενικά για εκπομπές έως 122 γρ./χλμ., και μέχρι 2,85 ευρώ ανά γραμμάριο για εκπομπές πάνω από 281 γρ./χλμ.Όσοι καθυστερήσουν την πληρωμή των τελών θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα που αυξάνονται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης: 25% αν πληρώσουν τον Ιανουάριο, 50% τον Φεβρουάριο και 100% από τον Μάρτιο και μετά, με ελάχιστο πρόστιμο τα 30 ευρώ. Για παράδειγμα, για τέλη 100 ευρώ, το συνολικό ποσό φτάνει τα 125, 150 ή 200 ευρώ ανάλογα με τον μήνα πληρωμής.Οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να θέσουν το όχημά τους σε προσωρινή ακινησία και να αποφύγουν την πληρωμή των τελών θα πρέπει να το δηλώσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 μέσω της εφαρμογής MyCAR, με χρήση κωδικών Taxisnet. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χώρος στάθμευσης να είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος. Σε περίπτωση πολλαπλών ιδιοκτητών, απαιτείται η έγκριση όλων.Αν το όχημα που έχει δηλωθεί ως ακινητοποιημένο χρησιμοποιηθεί, ο κάτοχος αντιμετωπίζει πρόστιμο διπλάσιο των τελών και πρόσθετη χρηματική ποινή 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης για τρία χρόνια.Αν και τα ποσά των τελών παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι, από φέτος τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο, αυστηρότερο σύστημα προστίμων για όσους δεν καταβάλουν εμπρόθεσμα το ποσό. Οι επιβαρύνσεις φτάνουν από 25% έως και 100% του οφειλόμενου ποσού.Σύμφωνα με τη ρύθμιση, η καθυστέρηση στην πληρωμή των τελών επιφέρει κλιμακωτό πρόστιμο, ανάλογα με το πότε εξοφλείται η οφειλή:Για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026, το πρόστιμο ανέρχεται σε 25% επί του ποσού.Για εξόφληση εντός Φεβρουαρίου 2026, το πρόστιμο ανεβαίνει στο 50%.