Τέλη κυκλοφορίας 2026 - Πληρωμή χωρίς κωδικούς Taxisnet: Βήμα βήμα η διαδικασία

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.για εκπρόθεσμες πληρωμές, τα οποία έχουν γίνει αυστηρότερα και πλέον-25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026.-50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026.-100% πρόστιμο για καθυστερημένη καταβολή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά.