Τέλη κυκλοφορίας 2026 - Πληρωμή χωρίς κωδικούς Taxisnet: Βήμα βήμα η διαδικασία
ΕΛΛΑΔΑ
Τέλη κυκλοφορίας Taxisnet MyCar Τέλη κυκλοφορίας 2026 Πληρωμή

Τέλη κυκλοφορίας 2026 - Πληρωμή χωρίς κωδικούς Taxisnet: Βήμα βήμα η διαδικασία

Πώς θα εκδώσετε τα τέλη κυκλοφορίας 2026

Τέλη κυκλοφορίας 2026 - Πληρωμή χωρίς κωδικούς Taxisnet: Βήμα βήμα η διαδικασία
Διαθέσιμα είναι από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026.

Τα τέλη κυκλοφορίας 2026 μπορούν να πληρωθούν πλέον εύκολα και χωρίς κωδικούς Taxisnet, χάρη στη νέα δυνατότητα της ΑΑΔΕ για άμεση εκτύπωση του ειδοποιητηρίου μόνο με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και το ΑΦΜ.

Αν δεν θέλετε δηλαδή να μπείτε με κωδικούς taxisnet, μπορείτε να τα κατεβάσετε και να πληρώσετε το ποσό μόνο με ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος σας.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Έκδοση και πληρωμή χωρίς TAXISnet - Πότε λήγει η προθεσμία


Η διαδικασία βήμα-βήμα:

1.Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.

2.Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.

Τέλη κυκλοφορίας 2026 - Πληρωμή χωρίς κωδικούς Taxisnet: Βήμα βήμα η διαδικασία
Τέλη κυκλοφορίας 2026 - Πληρωμή χωρίς κωδικούς Taxisnet: Βήμα βήμα η διαδικασία

Κλείσιμο
3.Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας.

Τέλη κυκλοφορίας 2026 - Πληρωμή χωρίς κωδικούς Taxisnet: Βήμα βήμα η διαδικασία


4.Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η σημαντική αλλαγή φέτος αφορά στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές, τα οποία έχουν γίνει αυστηρότερα και πλέον εφαρμόζονται κλιμακωτά:

-25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026.

-50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026.

-100% πρόστιμο για καθυστερημένη καταβολή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά.

Ειδήσεις σήμερα:

Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα - Τα στοιχεία που την πρόδωσαν

Ιστορική συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων

Κολλέγιο Αθηνών: Άγνωστες ιστορίες με μαθητές... πρωθυπουργούς και υπουργούς

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης