Νέα πρόκληση για τους επόπτες: Το 50% των συναλλαγών εκτός τραπεζών – Τι ειπώθηκε στο συνέδριο της JP Morgan
Ραγδαία η άνοδος των μη τραπεζικών ιδρυμάτων και των ιδιωτικών stablecoins - Οι ευρωπαίοι επόπτες προειδοποιούν ότι χωρίς άμεση δράση απειλείται η νομισματική κυριαρχία και η σταθερότητα της ευρωζώνης
Σε μια περίοδο που το 50% και πλέον των συναλλαγών στην Ε.Ε. διενεργούνται από μη τραπεζικά ιδρύματα, ο πονοκέφαλος των εποπτών για τα ψηφιακά νομίσματα διεθνώς αυξάνει. Εάν αγνοηθεί η συγκεκριμένη εξέλιξη, ο κίνδυνος για το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα είναι υπαρκτός.
Ψηφιακά νομίσματα συνδεδεμένα με το δολάριο ή το ευρώ, εκδιδόμενα από πολλαπλούς φορείς με διαφορετικά ρυθμιστικά καθεστώτα, μπορούν να απειλήσουν τη νομισματική κυριαρχία της Ευρώπης. Και εάν αυτό συμβεί, τα ίδια τα κράτη μέλη θα θελήσουν από μόνα τους να προστατέψουν τη νομισματική κυριαρχία δημιουργώντας προϋποθέσεις διάσπασης της ευρωπαϊκής νομισματικής ενοποίησης αναφέρουν διεθνείς χρηματοοικονομικοί παράγοντες.
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Pedro Machado, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, στη συνομιλία του με τον Kian Abouhossein, Διευθύνοντα Σύμβουλο της JP Morgan, στο χρηματοοικονομικό συνέδριο του διεθνούς οίκου στο Λονδίνο.
