Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά στη νέα πράσινη εποχή της ναυτιλίας - Εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Green Award ως Incentive Provider

Ο πρόεδρος του οργανισμού, Capt. Δημήτριος Ματθαίου

Ο Σκαραμαγκάς στην υπηρεσία της εθνικής άμυνας

Η Ελλάδα στον χάρτη της διεθνούς πράσινης ναυτιλίας

Η τελετή ένταξης στο Green Award πραγματοποιήθηκε παρουσία σημαντικών στελεχών του κλάδου. Ο πρόεδρος του οργανισμού, Capt. Δημήτριος Ματθαίου, τόνισε ότι η συμμετοχή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά αποτελεί «ορόσημο που συνδέει την ελληνική ναυπηγική κληρονομιά με τη νέα εποχή της πράσινης καινοτομίας».Ο εκτελεστικός διευθυντής Jan Fransen υπογράμμισε ότι το Green Award ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ενώ εξήρε την απόφαση των ναυπηγείων να ενταχθούν στο διεθνές δίκτυο των πάνω από 200 Incentive Providers παγκοσμίως.Ως Incentive Provider, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά αναλαμβάνουν:* να στηρίζουν πλοιοκτήτες και πλοία που εφαρμόζουν πράσινες πρακτικές,* να προωθούν τεχνολογίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα,* να ενισχύουν τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας,* να παρέχουν ειδικά κίνητρα σε πλοία με πιστοποίηση Green Award.Στο πλαίσιο της πράσινης στρατηγικής, βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές επενδύσεις στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων. Κομβικό έργο αποτελεί η αναβάθμιση της δεξαμενής Νο 4, που θα δώσει στον Σκαραμαγκά τη δυνατότητα να γίνει το μοναδικό ελληνικό ναυπηγείο που μπορεί να φιλοξενεί και να εξυπηρετεί LNG carriers, πλοία που βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης παγκοσμίως.Παράλληλα, εκσυγχρονίζονται τα συστήματα των ναυπηγείων, ενισχύεται η τεχνική υποδομή και αναβαθμίζεται η περιβαλλοντική τους συμμόρφωση.Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας των ναυπηγείων αφορά και τη συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό, τόσο για την υποστήριξη πλοίων και υποβρυχίων όσο και για την πιθανή ανάληψη μελλοντικών προγραμμάτων κατασκευής νέας γενιάς πολεμικών πλοίων.Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον ρόλο του ναυπηγείου στην εθνική αμυντική βιομηχανία.Στην τοποθέτησή του, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης επισήμανε: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι απλώς ένα τεχνικό εγχείρημα - είναι συνολική αλλαγή κουλτούρας στη ναυπηγική. Με την ένταξή μας στο Green Award Foundation, αναλαμβάνουμε να οδηγήσουμε την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή τής παγκόσμιας ναυτιλιακής καινοτομίας. Δεν επιδιώκουμε να είμαστε απλώς ένα ανταγωνιστικό ναυπηγείο, αλλά ένα ολοκληρωμένο κέντρο υπηρεσιών για ολόκληρο τον ναυτιλιακό κλάδο. Η χώρα μας έχει μακρά ναυτική παράδοση και τεράστια τεχνογνωσία - τώρα είναι η στιγμή να τα συνδυάσουμε με την πράσινη τεχνολογία και να δείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να ηγηθεί διεθνώς στο νέο μοντέλο βιώσιμης ναυτιλίας».Η ένταξη των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στο Green Award Foundation ενισχύει την παρουσία της Ελλάδας ως χώρας που δεν ακολουθεί απλώς τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της πράσινης εποχής της ναυτιλίας.Με επενδύσεις, με τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και με δέσμευση στη βιωσιμότητα, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά συμβάλλουν στη δημιουργία μιας νέας ταυτότητας για την ελληνική ναυπηγική - μιας ταυτότητας που συνδυάζει τη βιομηχανική κληρονομιά με την πράσινη καινοτομία.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ