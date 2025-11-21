Οικογένεια Παπαγεωργίου: Στο στόχαστρο ξανά για Avenue και ακίνητο στην Εκάλη

Για τον ερχόμενο Ιανουάριο έχουν προγραμματιστεί πλειστηριασμοί σε βάρος μέλους της επιχειρηματικής οικογένειας για καταστήματα στο εμπορικό κέντρο και διώροφη κατοικία- Η Sanyo Hellas που έγινε Τρόπαια Συμμετοχική και η σταδιακή συρρίκνωση