Οικογένεια Παπαγεωργίου: Στο στόχαστρο ξανά για Avenue και ακίνητο στην Εκάλη
Για τον ερχόμενο Ιανουάριο έχουν προγραμματιστεί πλειστηριασμοί σε βάρος μέλους της επιχειρηματικής οικογένειας για καταστήματα στο εμπορικό κέντρο και διώροφη κατοικία- Η Sanyo Hellas που έγινε Τρόπαια Συμμετοχική και η σταδιακή συρρίκνωση
Στο στόχαστρο των πλειστηριασμών επανέρχεται η οικογένεια Παπαγεωργίου της Τρόπαια Συμμετοχική (πρώην Sanyo Hellas).
Συγκεκριμένα, σε βάρος του Νικόλαου Παπαγεωργίου, μέλους του Δ.Σ. της Τρόπαια, έχουν προγραμματιστεί δύο πλειστηριασμοί για τις 28 Ιανουαρίου 2026, που αφορούν δικαιώματα του σε καταστήματα του εμπορικού κέντρου Avenue, καθώς και σε ακίνητο στην περιοχή της Εκάλης.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πλειστηριασμοί, -με επισπεύδουσα τη doValue-, για τα ίδια ακίνητα είχαν προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2025, ωστόσο τελικά ανεστάλησαν. Κάτι το οποίο είναι πιθανό να συμβεί και σε αυτή τη φάση, στο βαθμό που υπάρξουν ανακοπές ή άλλες κινήσεις.
