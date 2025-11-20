ΤτΕ: Αυξήθηκαν 9% οι τουριστικές εισπράξεις στο εννεάμηνο, πάνω από €20 δισ. – Αύξηση 4% στις αφίξεις
Τον Σεπτέμβριο οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 3,6%, ενώ οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 3,6% - Περιορίστηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών - Διευρύνθηκε το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών
Τον Σεπτέμβριο του 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, λόγω της βελτίωσης πρωτίστως του ισοζυγίου αγαθών και, δευτερευόντως, του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο βαθμό από την επιδείνωση του ισοζυγίου υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024, λόγω της βελτίωσης κυρίως των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκε.
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε πάνω από το ήμισυ από την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών.
Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 9%. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 3,6%, ενώ οι σχετικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 3,6%.
Σε επίπεδο εννεαμήνου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 20,13 δισ. ευρώ, από 18,47 δισ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί το ίδιο διάστημα πέρυσι. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο οι εισπράξεις φέτος μειώθηκαν στα 3,42 δισ. ευρώ, από τα 3,55 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2024.
