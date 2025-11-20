ΤτΕ: Αυξήθηκαν 9% οι τουριστικές εισπράξεις στο εννεάμηνο, πάνω από €20 δισ. – Αύξηση 4% στις αφίξεις

Τον Σεπτέμβριο οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 3,6%, ενώ οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 3,6% - Περιορίστηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών - Διευρύνθηκε το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών