Χρηματιστήριο: Σε νέες κορυφές με οδηγό το ειρηνευτικό deal στη Μ. Ανατολή – «Βλέπει» τις 2.500 μονάδες
Χρηματιστήριο: Σε νέες κορυφές με οδηγό το ειρηνευτικό deal στη Μ. Ανατολή – «Βλέπει» τις 2.500 μονάδες
Νέα ισχυρή άνοδος μετά την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν και τη «βουτιά» του πετρελαίου - Σε επίπεδα Νοεμβρίου 2009 ο Γενικός Δείκτης
Με ανοδικό ξέσπασμα ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η εγχώρια αγορά συντονίζεται με το παγκόσμιο κύμα ανακούφισης που πυροδότησε η επίτευξη συμφωνίας για 60ήμερη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η ραγδαία αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία για εβδομάδες αποτελούσε «βαρίδι» για τους επενδυτές, οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για την επιστροφή των αγοραστών.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (15/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +2,22% και διαπραγματεύεται στις 2.475,54 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.443,44 (χαμηλό ημέρας) και των 2.478,13 μονάδων (υψηλό ημέρας). Σημειώνεται ότι το αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο εντοπίζεται στις 19 Νοεμβρίου 2009 και τις 2.497,15 μονάδες.
Το βελτιωμένο διεθνές σκηνικό έδωσε το σύνθημα για δυναμικές τοποθετήσεις, με τις τραπεζικές μετοχές να ηγούνται της ανόδου και να αποτελούν ξανά την αιχμή του δόρατος. Παράλληλα, ισχυρή είναι η εικόνα και στην πλειονότητα των υπόλοιπων blue chips.
Μετά τις επίσημες χθεσινές ανακοινώσεις που επιβεβαίωσαν το διπλωματικό breakthrough, ο ΓΔ κινείται πλέον σε νέα πολυετή υψηλά, αγγίζοντας επίπεδα τιμών που η Λεωφόρος Αθηνών είχε να καταγράψει από τον Νοέμβριο του 2009. Η ανοδική αυτή δυναμική είχε αρχίσει να καλλιεργείται ήδη από την περασμένη Παρασκευή, όταν οι πρώτες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για επικείμενη συμφωνία εντός του Σαββατοκύριακου είχαν ωθήσει την αγορά σε θετικό έδαφος.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (15/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +2,22% και διαπραγματεύεται στις 2.475,54 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.443,44 (χαμηλό ημέρας) και των 2.478,13 μονάδων (υψηλό ημέρας). Σημειώνεται ότι το αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο εντοπίζεται στις 19 Νοεμβρίου 2009 και τις 2.497,15 μονάδες.
Το βελτιωμένο διεθνές σκηνικό έδωσε το σύνθημα για δυναμικές τοποθετήσεις, με τις τραπεζικές μετοχές να ηγούνται της ανόδου και να αποτελούν ξανά την αιχμή του δόρατος. Παράλληλα, ισχυρή είναι η εικόνα και στην πλειονότητα των υπόλοιπων blue chips.
Μετά τις επίσημες χθεσινές ανακοινώσεις που επιβεβαίωσαν το διπλωματικό breakthrough, ο ΓΔ κινείται πλέον σε νέα πολυετή υψηλά, αγγίζοντας επίπεδα τιμών που η Λεωφόρος Αθηνών είχε να καταγράψει από τον Νοέμβριο του 2009. Η ανοδική αυτή δυναμική είχε αρχίσει να καλλιεργείται ήδη από την περασμένη Παρασκευή, όταν οι πρώτες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για επικείμενη συμφωνία εντός του Σαββατοκύριακου είχαν ωθήσει την αγορά σε θετικό έδαφος.
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