Γιώργος Προκοπίου: «Πώς να τιμωρήσεις κάποιον για καύσιμα… που δεν υπάρχουν;»
Οι καθαρές θέσεις του Έλληνα εφοπλιστή στη Bahri Week του Ντουμπάι για τον ΙΜΟ, τον “shadow fleet”, το κόστος των κανονισμών και τον ρόλο της ειρήνης στο παγκόσμιο εμπόριο
Τέσσερις κεντρικές αλήθειες για το μέλλον της ναυτιλίας ανέδειξε ο Γιώργος Προκοπίου στο πλαίσιο της Bahri Week στο Ντουμπάι στη διάρκεια του Capital Link Forum που διοργάνωσαν ο Νίκος και η Όλγα Μπορνόζη. Πιο συγκεκριμένα;
•Οι κανονισμοί του ΙΜΟ δεν μπορούν να τιμωρούν για καύσιμα και τεχνολογίες που δεν υπάρχουν ακόμη.
•Το κόστος της πράσινης μετάβασης απειλεί να εκτοξεύσει τον πληθωρισμό και να φτωχύνει τους καταναλωτές.
•Η ειρήνη είναι η προϋπόθεση της ευημερίας και του παγκόσμιου εμπορίου, που στηρίζεται κατά 90% στη ναυτιλία.
•Η “shadow fleet” δεν είναι «σκοτεινή», αλλά μια παράλληλη αγορά που λειτουργεί με διαφορετικό κόστος, δημιουργώντας στρεβλώσεις.
Η ομιλία του Προκοπίου ήταν ένα κάλεσμα για λογική, μετριοπάθεια και πραγματισμό, την ώρα που ο κλάδος καλείται να διαχειριστεί τεχνολογικές αλλαγές, γεωπολιτικές αναταράξεις και οικονομικές αβεβαιότητες.
