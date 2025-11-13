Με ελληνικά καράβια το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη
Οι Ελληνες πλοιοκτήτες γίνονται ο συνδετικός κρίκος στη μεταφορά της αμερικανικής ενέργειας προς την Ευρώπη, αναβαθμίζοντας τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας - Ποιοι είναι οι πρωταθλητές των δεξαμενόπλοιων - Ποιες ναυτιλιακές ηγούνται σε στόλο και νέες ναυπηγήσεις
Η ελληνόκτητη ναυτιλία μετατρέπεται σε βασικό πυλώνα της νέας παγκόσμιας ενεργειακής αρχιτεκτονικής. Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές πηγές ενέργειας για να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ αναδεικνύεται σε στρατηγικό μοχλό γεωοικονομικής ανάπτυξης.
Στη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών και πρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας Νταγκ Μπέργκαμ με Ελληνες εφοπλιστές στο πλαίσιο της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) υπογράμμισε τον ενεργό ρόλο των ΗΠΑ στη συνεργασία με την Ελλάδα: «Η επιλογή πρέπει να είναι η ενεργειακή αφθονία, όχι ο περιορισμός». Ο Μπέργκαμ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ναυτιλίας για την παγκόσμια οικονομία, επαινώντας την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα η οποία αντιπροσωπεύει το 21% του παγκόσμιου στόλου. «Εντυπωσιακό επίτευγμα για μια τόσο μικρή χώρα», ανέφερε.
Στη συνάντηση το «παρών» έδωσαν οι Γιώργος Προκοπίου, Μαρία Αγγελικούση, Νίκος Τσάκος, Γιάννης Αλαφούζος, Πέτρος Παππάς, Ιωάννα Προκοπίου και ο αντιπρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μιχάλης Χανδρής. Ο ρόλος της ελληνόκτητης ναυτιλίας είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ, του «Make Energy Great Again».
Πίσω από τα μεγάλα γεωπολιτικά σχέδια βρίσκονται οι Ελληνες πλοιοκτήτες, πολλοί εκ των οποίων διαθέτουν εταιρείες εισηγμένες στη Wall Street. Είναι αυτοί που λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο κρατών, διαμορφώνοντας τις ροές ενέργειας που θα καθορίσουν το νέο παγκόσμιο ισοζύγιο ισχύος.
Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, σταυροδρόμι τριών ηπείρων και πύλη εισόδου προς την Ευρώπη, προσφέρει ανεκτίμητο πλεονέκτημα στη διαμόρφωση του νέου ενεργειακού χάρτη. Η Αλεξανδρούπολη, η Ρεβυθούσα και οι υπό κατασκευή FSRU υποδομές αποτελούν στρατηγικούς σταθμούς για τη διακίνηση του αμερικανικού LNG προς τα ευρωπαϊκά δίκτυα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Marine Information Services του Νίκου Μώρου:
1. ο όμιλος του Γιώργου Προκοπίου (Dynacom / Dynagas / Sea Traders) είναι στην πρώτη θέση τόσο σε ενεργό στόλο όσο και σε πρόγραμμα ναυπηγήσεων. Διαθέτει 76 δεξαμενόπλοια στο νερό.
2. Η TEN του δρος Νίκου Τσάκου διαθέτει 66 δεξαμενόπλοια.
3. Η Minerva Marine του Ανδρέα Μαρτίνου τζούνιορ με 54 δεξαμενόπλοια.
4. Η Thenamaris του Νικόλα Μαρτίνου με 53 δεξαμενόπλοια.
5. Ο Ομιλος Αγγελικούση, με 51 δεξαμενόπλοια.
Οι πρωταθλητές των τάνκερΗ ελληνόκτητη ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία παγκοσμίως και στον τομέα των δεξαμενόπλοιων, με τις μεγαλύτερες εταιρείες να επενδύουν σε νέα πλοία. Σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό οίκο Xclusiv Shipbrokers, με 285 νέα δεξαμενόπλοια υπό κατασκευή, οι Eλληνες ηγούνται με 23,7% του παγκόσμιου συνόλου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ελληνική παρουσία στον ναυπηγικό χάρτη των τελευταίων ετών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Marine Information Services του Νίκου Μώρου:
6. Η TMS του Γιώργου Οικονόμου με 49 δεξαμενόπλοια.
7. Η Navios της Αγγελικής Φράγκου με 42 με δεξαμενόπλοια.
8. Η Pantheon Tankers της Αννας Αγγελικούση με 39 δεξαμενόπλοια.
9. Η AVIN της οικογένειας Βαρδινογιάννη με 31 δεξαμενόπλοια.
10. Η Delta Tankers του Διαμαντή Διαμαντίδη με 28 δεξαμενόπλοια.
11. Η Latsco του Πάρη Κασιδόκωστα-Λάτση με 28 δεξαμενόπλοια.
12. Η Aegean Shipping του Γιώργου Μελισσανίδη με 28 δεξαμενόπλοια.
13. Η EastMed του Θανάση Μαρτίνου με 26.
14. Η Kyklades Maritime της οικογένειας Γιάννη Αλαφούζου με 22 δεξαμενόπλοια.
Εντονη είναι η δραστηριότητα των Ελλήνων στις ναυπηγήσεις δεξαμενόπλοιων σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Εντονη είναι η δραστηριότητα των Ελλήνων στις ναυπηγήσεις δεξαμενόπλοιων σύμφωνα με την ίδια πηγή.
