Νταγκ Μπέργκαμ: «Κλειδί» η Ελλάδα για τον ενεργειακό απεγκλωβισμό της Ευρώπης από τη Ρωσία
Νταγκ Μπέργκαμ: «Κλειδί» η Ελλάδα για τον ενεργειακό απεγκλωβισμό της Ευρώπης από τη Ρωσία
«Η ιδέα είναι να έχουμε έναν κάθετο διάδρομο ευημερίας και αλληλεγγύης Βορρά – Νότου, που θα επιτρέπει τη διέλευση της ενέργειας από την Ελλάδα και τη διοχεύτευσή της προς τον Βορρά»
Στα εργαλεία που έχουν οι ΗΠΑ για να επιβάλουν εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο αναγνωρίζοντας τον ρόλο-κλειδί της Ελλάδας για τον ενεργειακό απεγκλωβισμό της Ευρώπης από τη Ρωσία αναφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην ΕΡΤ ο υπουργός Εσωτερικών και «τσάρος» της ενέργειας στις ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ.
Σε ερώτηση για το ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας σε αυτό το νέο τοπίο με την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, ο Νταγκ Μπέργκαμ ανέφερε: «Η Ελλάδα διαδραματίζει καίριο ρόλο, εν μέρει λόγω της ηγεσίας και των πολιτικών της και εν μέρει για γεωγραφικούς και ιστορικούς λόγους. Από γεωγραφικής σκοπιάς, σήμερα μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της Ανατολικής Ευρώπης κατέληξε να εξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο και αέριο, εξαιτίας των αγωγών Ανατολή – Δύσης. Η ιδέα είναι να έχουμε έναν κάθετο διάδρομο ευημερίας και αλληλεγγύης Βορρά – Νότου, που θα επιτρέπει τη διέλευση της ενέργειας από την Ελλάδα και τη διοχεύτευσή της προς τον Βορρά, προκειμένου οι περίκλειστες χώρες που δεν έχουν τα λιμάνια και τη ναυτιλιακή ισχύ της Ελλάδας να μπορούν να παίρνουν φθηνό και καλό υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω αγωγών που θα φτάνουν εκεί. Αυτή είναι η στρατηγική και η Ελλάδα διαδραματίζει καίριο ρόλο σε αυτή».
Αναφερόμενος στο ζήτημα της τιμής του φυσικού αερίου, ο κ. Μπέργκαμ υπογράμμισε πως εξαρτάται και από τον τρόπο αγοράς και τόνισε ότι πρόθεση των ΗΠΑ είναι η μείωση της τιμής.
«Αν πρόκειται για μακροχρόνιο συμβόλαιο κι όχι για αγορά στη λεγόμενη spot αγορά τότε η τιμή πέφτει σημαντικά. Επίσης, αν δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή μέσω αυτού που ονομάζουμε “Διάδρομο Ευημερίας Βορρά–Νότου”, αυτή η υποδομή θα συμβάλει στη μείωση του κόστους. Συζητάμε όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί κατανοούμε τη διαφορά στην τιμή, αλλά υπάρχει και το ζήτημα της αξιοπιστίας», εξήγησε.
«Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε να μειωθεί η τιμή και να αυξηθεί η ενεργειακή ασφάλεια. Και ένας ακόμα τρόπος να μειωθεί η τιμή είναι να αυξηθεί η προσφορά. Οι ΗΠΑ επενδύουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες εξαγωγικές υποδομές. Από τότε που ανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ, οι εξαγωγές μας έχουν αυξηθεί κατά 25%, σχεδόν όλες προς την Ευρώπη. Υπάρχουν ακόμη οκτώ εγκαταστάσεις LNG υπό κατασκευή ή με άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να διπλασιάσουμε ξανά την ποσότητα φυσικού αερίου που παρέχουμε στην Ευρώπη. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε πλήρως το ρωσικό φυσικό αέριο με αμερικανικό. Άρα, αυξάνοντας την προσφορά, υπογράφοντας μακροχρόνια συμβόλαια και χτίζοντας καλύτερη υποδομή, η τιμή θα πέσει», προσέθεσε.
