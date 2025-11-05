Μητσοτάκης προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ: Φυσική πύλη για το αμερικανικό LNG η Ελλάδα

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδαανέφερε:«Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να πω ότι πραγματικά απολαμβάνω να έχω δύο συναντήσεις την ημέρα μαζί σας. Είναι υπέροχο να βρίσκομαι μαζί σας σήμερα το πρωί και πάλι απόψε, με όλους τους αξιότιμους συναδέλφους μου και τους ομολόγους μας από την ελληνική πλευρά.Αλλά αυτή είναι μια. Νιώθω μεγάλη τιμή που μπορώ να βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή για την έκτη ετήσια διάσκεψη P-TEC. Είμαι ενθουσιασμένη και χαρούμενη που πραγματοποιείται στην Αθήνα, με τα μάτια του κόσμου στραμμένα εδώ. Όπως σας ανέφερα σήμερα το πρωί, πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς περισσότεροι από 80 αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν καταφθάσει στην Αθήνα γι' αυτή την πολύ σημαντική διάσκεψη, προκειμένου να τονίσουν την ισχύ της διμερούς σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.Η Ελλάδα είναι. Έχετε δίκιο, αυτό θα είναι ιστορικό, έχουμε να κάνουμε ανακοινώσεις που θα είναι σημαντικές για την περιφερειακή σταθερότητα ως προς το υγροποιημένο φυσικό αέριο, με την Ελλάδα να αποτελεί τον ενεργειακό κόμβο για όλο το μήκος του Κάθετου Διαδρόμου, πέρα από άλλες ανακοινώσεις.Και σας ευχαριστώ που εργάζεστε με τόσο στρατηγικό και σταθερό τρόπο -όλοι οι ομόλογοι, οι υπουργοί σας-, για να το κάνετε αυτό πραγματικότητα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου που είναι εδώ, τον υπουργό Εσωτερικών Μπέργκαμ, τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μάικ Ρήγας, τον υφυπουργό για την ενεργειακή κυριαρχία Τζέικομπ Χέλμπεργκ. Έχουμε εδώ τον Κόνορ Κόουλμαν από την Development Finance Corporation (DFC), και πολλούς άλλους που είναι πρόθυμοι να κλείσουν συμφωνίες αυτή την εβδομάδα, μέσα σε διάστημα δύο ημερών».Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑσημείωσε:«Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι εξαιρετικό να βρίσκομαι ξανά εδώ μαζί με εσάς και το επιτελείο σας. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να βρίσκομαι ξανά εδώ τώρα που έχουμε την φανταστική Πρέσβη μας, την κα Γκίλφοϊλ, να έχει αναλάβει επίσημα καθήκοντα. Τι υπέροχη ομάδα από τις ΗΠΑ βρίσκεται εδώ. Πιστεύω ότι αυτό αντικατοπτρίζει τη δύναμη και τη σημασία της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας, η οποία όμως γίνεται όλο και πιο ισχυρή.Μόλις πριν από έξι μήνες, ο υπουργός κ. Παπασταύρου επικοινώνησε μαζί μου και αρχίσαμε τον διάλογο για διάφορα θέματα. Και τώρα, όπως λέτε,. Όλα αυτά όμως αντανακλούν τη στιγμή που βρισκόμαστε στον χρόνο και στην ιστορία, δηλαδή ότι η ενέργεια δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική από ό,τι είναι σήμερα.Η ενεργειακή διπλωματία είναι ένα από τα εργαλεία που έχει χρησιμοποιήσει ο Πρόεδρος Trump για να φέρει την ειρήνη στον κόσμο. Πιστεύω, και εσείς καταλαβαίνετε, ότι η ενεργειακή αφθονία είναι ένα από τα στοιχεία που θα φέρουν ευημερία στον λαό σας, αλλά είναι επίσης ένα από τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να τερματίσουμε τη σύγκρουση στην Ανατολική Ευρώπη. Συνεπώς, όταν η Κίμπερλι λέει "ιστορικό", δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο από ειρήνη και ευημερία σε εξέλιξη εδώ.Και πάλι, σας είμαστε ευγνώμονες για την ηγεσία σας. Σας ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε όλους να επιστρέψουμε εδώ, καθώς προχωράμε αυτή τη σχέση προς τα εμπρός».Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑδήλωσε:«Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Οι δύο σπουδαίες χώρες μας. Η ενέργεια είναι ζωή, και η έλλειψη οικονομικά προσιτής ενέργειας, που παρέχεται με αξιοπιστία και ασφάλεια, περιορίζει τις ευκαιρίες, προκαλεί φτώχεια και δεν είναι αυτό που θέλουμε. Η Ελλάδα είναι μια κορυφαία εμπορική χώρα, έχει ηγετικό ρόλο στο εμπόριο με την υπόλοιπη Ευρώπη και πιστεύω ότι θα έχει ηγετικό ρόλο και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συζητάμε για τόσες πολλές συνεργασίες εδώ, στην ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη, τη ναυτιλία και σε πολλούς άλλους τομείς συνεργασίας.Τελευταία παρατήρηση σχετικά με τη ναυτιλία: θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τολμηρή ηγεσία σας στο θέμα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, όπου υπήρχε μια τεράστια γραφειοκρατία που ήθελε να κάνει τη ναυτιλία πιο ακριβή και να επιβάλλει έναν παγκόσμιο φόρο άνθρακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτάχθηκαν σθεναρά σε αυτό και εκτιμώ την ηγεσία σας εδώ στην Ευρώπη, ώστε να μπορούμε να διατηρήσουμε τη ναυτιλία ελεύθερη και οικονομικά προσιτή».Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας ανέφερε:«Σας ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ. Και πάλι, χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Συναντηθήκαμε την περασμένη εβδομάδα στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά. Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω για την αταλάντευτη υποστήριξή σας στη θρησκευτική ελευθερία, τόσο εδώ όσο και στην Αίγυπτο. Επίσης, θέλω να σας ευχαριστήσω για το έργο που επιτελούμε σε διμερές επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών μας. Γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετές συμφωνίες σε εξέλιξη για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των διπλωματών μας. Προσβλέπουμε στη συνέχιση, τη διεύρυνση, την εμβάθυνση και την ενίσχυση των μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πάλι, σας ευχαριστώ».