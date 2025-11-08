Με €900 εκατ. τον Νοέμβριο ξεκινά η ενίσχυση των νοικοκυριών: Συνεχίζεται με 1,7 δισ. από Ιανουάριο - Ποιοι θα δουν ενίσχυση των εισοδημάτων