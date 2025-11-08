Με €900 εκατ. τον Νοέμβριο ξεκινά η ενίσχυση των νοικοκυριών: Συνεχίζεται με 1,7 δισ. από Ιανουάριο - Ποιοι θα δουν ενίσχυση των εισοδημάτων
Με €900 εκατ. τον Νοέμβριο ξεκινά η ενίσχυση των νοικοκυριών: Συνεχίζεται με 1,7 δισ. από Ιανουάριο - Ποιοι θα δουν ενίσχυση των εισοδημάτων
Η αρχή θα γίνει από τους 147.000 ένστολους των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
Ένας μαραθώνιος παροχών για τα νοικοκυριά ξεκίνησε από τον Νοέμβριο και κορυφώνεται από τα τέλη Δεκεμβρίου και μετά. Τον μήνα που ήδη τρέχει, τον Νοέμβριο, θα μπουν στους λογαριασμούς 2 εκατομμυρίων νοικοκυριών επιδόματα ύψους περίπου 900 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 660 αφορούν αποκλειστικά νέες παροχές που δίνονται για πρώτη φορά φέτος – αλλά σε μόνιμη βάση κάθε Νοέμβριο από εδώ και στο εξής.
Πριν μπει η νέα χρονιά όμως, από τον Δεκέμβριο και κάθε μήνα μετά, θα κάνουν «ποδαρικό» και άλλες νέες αυξήσεις και παροχές ύψους 1,7 δισ. ευρώ, οι οποίες εξαγγέλθηκαν από τη ΔΕΘ και τις ενσωματώνει ο νέος κρατικός προϋπολογισμός για το 2026. Ενώ σωρευτικά στο δεκαοκτάμηνο από τώρα που ξεκινούν έως τις αρχές του 2027 όπου θα έχουν εφαρμοστεί πλήρως όλα τα μέτρα, πάνω από 4 εκατομμύρια νοικοκυριά θα εξοικονομήσουν 4,2 δισ. ευρώ επιπλέον από όσα θα λάμβαναν πριν θεσπιστούν όλα τα νέα μέτρα.
Αυτή η ένεση ρευστότητας στόχο έχει να ανακουφίσει και να στηρίξει τα νοικοκυριά αλλά, επίσης, και να κινήσει την αγορά και την οικονομία λίγο πριν την περίοδο των Χριστουγέννων – και μάλιστα σε εποχές υψηλής ακρίβειας. Σύμφωνα με το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το 1/4 της προβλεπόμενης ανάπτυξης για το 2026 (ποσοστό 0,6% από τη συνολική αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,4%) αποδίδεται στις ελαφρύνσεις και παροχές 1,75 δισ. που θα δουν τα νοικοκυριά το 2026.
Η αρχή θα γίνει από τους 147.000 ένστολους των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Στα τέλη Νοεμβρίου θα δουν τη μισθοδοσία τους να προσαυξάνεται κατά 70 εκατ. ευρώ με βάση το νέο μισθολόγιο. Καθώς κάθε μήνα προπληρώνονται, θα εισπράξουν αναδρομικά τις αυξήσεις των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου μαζί με τον μισθό του Δεκεμβρίου.
Ο Νοέμβριος φέρνει και άλλες δύο νέες παροχές για τα νοικοκυριά, συνολικού ύψους 590 εκατ. ευρώ:
■ Τα 230 εκατ. ευρώ εξ αυτών θα δοθούν στα τέλη του μηνός ως επιστροφή ενός ενοικίου από το κράτος σε 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά τα οποία μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για την ακρίβεια, οι δικαιούχοι θα λάβουν απευθείας χωρίς αίτηση το 1/12 του ποσού που δήλωσαν ότι κατέβαλαν ως ενοίκιο μέσα στο 2024. Θα μπορούν να λάβουν έτσι έως και 800 ευρώ ο καθένας, αλλά και επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί (π.χ. 900 ευρώ με 2 παιδιά, 950 με 3 παιδιά κ.λπ.). Σε περίπτωση διαζυγίου, το επίδομα δικαιούνται και οι δύο γονείς βάσει των παιδιών που έχουν. Ωστόσο, δικαιούχοι είναι μόνο όσοι καλύπτουν καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά στοιχεία (άγαμος έως 20.000 ευρώ εισόδημα και φορολογητέα αξία ακινήτου έως 120.000 ευρώ), τα οποία προσαυξάνονται με βάση τα μέλη του νοικοκυριού.
■ Αλλα 360 εκατ. ευρώ θα λάβουν 1,45 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχοι (με εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους και 26.000 ευρώ για έγγαμους), ανασφάλιστοι υπερήλικες, αλλά και άτομα με αναπηρία με το νέο μόνιμο ετήσιο επίδομα 250 ευρώ, το οποίο θα δίδεται εφεξής κάθε Νοέμβριο μαζί με την πληρωμή της σύνταξη Δεκεμβρίου, την οποία οι συνταξιούχοι την προπληρώνονται.
Με αυτά τα δεδομένα εκατοντάδες χιλιάδες θα λάβουν τον Νοέμβριο διπλό επίδομα. Για παράδειγμα, συνταξιούχοι θα λάβουν επίδομα 250 ευρώ, αλλά και άλλα τόσα ή περισσότερα ως «ένα ενοίκιο δώρο» για την κατοικία που ενοικιάζουν, ενώ ένστολοι μπορούν να λάβουν ταυτόχρονα αύξηση μισθού και επιδότηση ενοικίου για το παιδί τους που σπουδάζει.
Πέραν από τις νέες παροχές ύψους 660 εκατ. ευρώ οι οποίες αρχίζουν να καταβάλλονται από φέτος, μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου το αργότερο αναμένεται να υπογραφεί η υπουργική απόφαση και να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για να μπορέσουν να λάβουν επίδομα θέρμανσης οι δικαιούχοι της χειμερινής περιόδου 2025-2026, για τους οποίους το κονδύλι εκτιμάται πως θα ανέλθει -όπως και πέρυσι- σε περίπου 250 εκατ. ευρώ.
Αμέσως μετά τα 900 εκατ. ευρώ που θα δοθούν τον Νοέμβριο, από τον Δεκέμβριο του 2025 ξεκινά η εφαρμογή και των άλλων νέων μέτρων και παροχών του 2026.
Από τη σύνταξη Ιανουαρίου, την οποία οι συνταξιούχοι προπληρώνονται στα τέλη Δεκεμβρίου, αναμένεται να ενσωματωθεί η νέα ετήσια αύξηση 2,4% στις συντάξεις.
Ποδαρικό πριν απ’ την Πρωτοχρονιά
Αμέσως μετά τα 900 εκατ. ευρώ που θα δοθούν τον Νοέμβριο, από τον Δεκέμβριο του 2025 ξεκινά η εφαρμογή και των άλλων νέων μέτρων και παροχών του 2026.
Από τη σύνταξη Ιανουαρίου, την οποία οι συνταξιούχοι προπληρώνονται στα τέλη Δεκεμβρίου, αναμένεται να ενσωματωθεί η νέα ετήσια αύξηση 2,4% στις συντάξεις.
