Eurobank LTD: Σε θησαυροφυλάκιο του Ομίλου εξελίσσεται η Κυπριακή θυγατρική
Στόχευση για διαχείριση 30 δισ. από τον όμιλο την προσεχή τριετία
Σε θησαυροφυλάκιο της Eurobank φαίνεται να εξελίσσεται η παρουσία της στην Κύπρο μιας και ο όμιλος συγκεντρώνει δυνάμεις στη διαχείριση πλούτου και η χώρα διαθέτει πολλά κεφάλαια που αξιοποιούνται διαχειριστικά προσφέροντας σημαντικά έσοδα από προμήθειες.
Πλούτος 30 δισ. προς διαχείριση
Η τράπεζα θέλει να οδηγήσει τα υπό διαχείριση κεφάλαια στα 30 δισ. ευρώ εντός τριετίας από 22 δισ. ευρώ που είναι σήμερα, ενώ 11 δισ. ευρώ από αυτά αναμένεται πως θα προέρχονται από την μεγαλόννησο.
Όπως δήλωσε ο CEO της Eurobank LTD Μιχάλης Λούης σε χθεσινή παρουσίαση στην Κύπρο, η στρατηγική επένδυση ύψους 1,3 δισ. ευρώ της Eurobank στην Κύπρο συνιστά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία και τις προοπτικές της, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της Κύπρου στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ομίλου και τη δέσμευσή του για μακροπρόθεσμη στήριξη της οικονομίας και της επιχειρηματικής κοινότητας.
Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σταύρος Ιωάννου στην ίδια παρουσίαση, με ισολογισμό άνω των 100 δισ., η Eurobank είναι ο μοναδικός ελληνικός τραπεζικός οργανισμός που αναγνωρίζεται ευρέως από την αγορά και τους θεσμικούς φορείς ως συστημικής σημασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 53% των καθαρών κερδών προέρχεται από διεθνείς δραστηριότητες και στόχο να ανέλθουν στο 55% έως το 2027.
