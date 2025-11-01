Δημογραφικό και αγορά εργασίας: Η πρόταση να εγκατασταθούν 700.000 μετανάστες έως το 2050
Το 2100, η Ελλάδα θα είναι μείον 3,7 εκατ. κατοίκους - Ανοίγει ο δρόμος για προτάσεις επέκτασης του εργασιακού βίου στα 45 έτη και αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 75
Εφιάλτης για την αγορά εργασίας και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος παραμένει το δημογραφικό πρόβλημα καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις το 2100, η Ελλάδα θα είναι μείον 3,7 εκατ. κατοίκους ενώ όλη η Ευρώπη μειώνεται κατά 150 εκατομμύρια. Οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι η μείωση του πληθυσμού δε μπορεί να αποφευχθεί και προτείνουν λύσεις για την άμβλυνση του φαινομένου και όχι για την αποτροπή του.
Ειδικότερα στη χώρα μας η μείωση των γεννήσεων και ο υψηλότερος δείκτης γήρανσης από την μια πλευρά και οι μεταναστευτικές ροές από την άλλη πλευρά δείχνουν να ισορροπούν το δημογραφικό, καταγράφοντας μείωση του πληθυσμού το 2024 μόνο κατά 0,1% , σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ. Ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας κατά την 1η Ιανουαρίου 2024 ανέρχεται σε 10.400.720 άτομα (5.096.893 άνδρες και 5.303.827 γυναίκες), μειωμένος κατά 0,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό της 1ης Ιανουαρίου 2023 που ήταν 10.413.982 άτομα.
Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της φυσικής μείωσης του πληθυσμού που ανήλθε σε 55.920 άτομα (71.249 γεννήσεις έναντι 127.169 θανάτων ατόμων που διαμένουν εντός της ελληνικής επικράτειας) και της καθαρής μετανάστευσης που εκτιμάται σε 42.658 άτομα (θετικό ισοζύγιο).
