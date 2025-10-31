Διαδοχικά ρεκόρ για τα «Airbnb», σταθερά πάνω από 1 εκατ. κλίνες η προσφορά ανά την Ελλάδα
Διαδοχικά ρεκόρ για τα «Airbnb», σταθερά πάνω από 1 εκατ. κλίνες η προσφορά ανά την Ελλάδα
Τα στοιχεία προκύπτουν από τα δεδομένα που επεξεργάζεται το ΙΝΣΕΤΕ για τη βραχυχρόνια μίσθωση από τη Lighthouse
Διαδοχικά ρεκόρ και διατήρηση της προσφοράς σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να καταγράφει η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων ανά την Ελλάδα με τον αριθμό των προσφερόμενων κλινών να έχει ξεπεράσει και να παγιώνεται σε επίπεδα άνω του 1 εκατομμυρίου φέτος, ήδη από τον Απρίλιο.
Τα στοιχεία από τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για τη βραχυχρόνια μίσθωση από τη Lighthouse δείχνουν ότι στο εννεάμηνο του 2025, η εξέλιξη του αριθμού των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης παρουσιάζει συνεχιζόμενη άνοδο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 «εδραιώνοντας τη θετική τάση, που ξεκίνησε το 2023 και ενισχύθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024», όπως σχολιάζεται από τον γενικό διευθυντή του ΙΝΣΕΤΕ κ. Ηλία Κικίλια.
Η συνολική πορεία του 2025 επιβεβαιώνει τη διαρκή διεύρυνση της χωρητικότητας, με το όριο του 1 εκατ. κλινών να διατηρείται σταθερά από τον Απρίλιο και μετά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Αφαιρούνται όλοι οι τίτλοι από τον Άντριου, χάνει και το «πρίγκιπας» - Ο Κάρολος τον διώχνει από την βασιλική κατοικία
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Τα στοιχεία από τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για τη βραχυχρόνια μίσθωση από τη Lighthouse δείχνουν ότι στο εννεάμηνο του 2025, η εξέλιξη του αριθμού των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης παρουσιάζει συνεχιζόμενη άνοδο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 «εδραιώνοντας τη θετική τάση, που ξεκίνησε το 2023 και ενισχύθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024», όπως σχολιάζεται από τον γενικό διευθυντή του ΙΝΣΕΤΕ κ. Ηλία Κικίλια.
Η συνολική πορεία του 2025 επιβεβαιώνει τη διαρκή διεύρυνση της χωρητικότητας, με το όριο του 1 εκατ. κλινών να διατηρείται σταθερά από τον Απρίλιο και μετά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Αφαιρούνται όλοι οι τίτλοι από τον Άντριου, χάνει και το «πρίγκιπας» - Ο Κάρολος τον διώχνει από την βασιλική κατοικία
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα