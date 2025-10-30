Το σχέδιο των €2,5 δισ. κατά της λειψυδρίας: Επτά άξονες παρεμβάσεων με επενδύσεις, έργα και οργανωτικές αλλαγές

Κεντρικό σκέλος του σχεδίου αποτελεί το έργο «Εύρητος» που θα θωρακίσει την Αττική για 30 χρόνια - ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ αναλαμβάνουν ρόλο «πυλώνα» στη διαχείριση των υδάτων - Δείτε όλη την παρουσίαση