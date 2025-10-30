Χάρης Σαχίνης (ΕΥΔΑΠ): Έχουμε plan B αλλά και plan C για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική
Χάρης Σαχίνης (ΕΥΔΑΠ): Έχουμε plan B αλλά και plan C για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική
«Η ποιότητα του νερού είναι αδιαπραγμάτευτη και το ίδιο ισχύει για τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών μας», υπογράμμισε ο CEO της ΕΥΔΑΠ ενώ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυξήσεων στα τιμολόγια, στο πλαίσιο νέας κοστολογικής προσέγγισης που θα εγκριθεί από τη ΡΑΑΕΥ
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, τόνισε σήμερα ότι η ποιότητα του νερού στην Αττική είναι αδιαπραγμάτευτη και παραμένει η καλύτερη στην Ευρώπη και από τις καλύτερες στον κόσμο χάρη στους συνεχείς ελέγχους και μετρήσεις που πραγματοποιούνται καθημερινά.
Η ΕΥΔΑΠ, σημείωσε, δεν περιορίζεται στην Αττική αλλά στηρίζει τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα, ενώ συνεργάζεται στενά με το Δημόσιο για τη θωράκιση της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία.
Αναφερόμενος στο έργο του Βοιωτικού Κηφισού, επισήμανε ότι οι αγρότες λαμβάνουν 30 εκατ. κυβικά μέτρα νερού και 7 εκατ. από το κανάλι του Μόρνου, ποσότητες που θα συνεχίσουν να παρέχονται απρόσκοπτα.
Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Σαχίνη, είναι η επάρκεια νερού έως την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου του Εύητου, το οποίο, μόλις λειτουργήσει, θα έχει μηδενικό κόστος λειτουργίας. Παράλληλα, η εταιρεία έχει έτοιμα εναλλακτικά σχέδια (plan B και plan C) που περιλαμβάνουν μονάδες αφαλάτωσης σε Θίσβη, Νέα Πέραμο και Λαύριο.
Το Δημόσιο έχει ήδη διαθέσει 100 εκατ. ευρώ για τη μείωση των διαρροών, με τις απώλειες να ανέρχονται στο 15%, ποσοστό αντίστοιχο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. «Στόχος μας είναι να πέσουμε στο 11%», ανέφερε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι η ΕΥΔΑΠ επιδιώκει να κρατήσει τα τιμολόγια χαμηλά, διασφαλίζοντας παράλληλα την ισορροπία και τη βιωσιμότητα.
Σημαντικό μέρος του σχεδίου αφορά έργα ανάκτησης νερού για άρδευση και βιομηχανική χρήση, τα οποία υλοποιούνται στην Ανατολική Αττική. Παράλληλα, προχωρά η προετοιμασία για την Ψυτάλλεια 3, που αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο κέντρο επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Η ΕΥΔΑΠ, σημείωσε, δεν περιορίζεται στην Αττική αλλά στηρίζει τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα, ενώ συνεργάζεται στενά με το Δημόσιο για τη θωράκιση της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία.
Αναφερόμενος στο έργο του Βοιωτικού Κηφισού, επισήμανε ότι οι αγρότες λαμβάνουν 30 εκατ. κυβικά μέτρα νερού και 7 εκατ. από το κανάλι του Μόρνου, ποσότητες που θα συνεχίσουν να παρέχονται απρόσκοπτα.
Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Σαχίνη, είναι η επάρκεια νερού έως την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου του Εύητου, το οποίο, μόλις λειτουργήσει, θα έχει μηδενικό κόστος λειτουργίας. Παράλληλα, η εταιρεία έχει έτοιμα εναλλακτικά σχέδια (plan B και plan C) που περιλαμβάνουν μονάδες αφαλάτωσης σε Θίσβη, Νέα Πέραμο και Λαύριο.
Το Δημόσιο έχει ήδη διαθέσει 100 εκατ. ευρώ για τη μείωση των διαρροών, με τις απώλειες να ανέρχονται στο 15%, ποσοστό αντίστοιχο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. «Στόχος μας είναι να πέσουμε στο 11%», ανέφερε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι η ΕΥΔΑΠ επιδιώκει να κρατήσει τα τιμολόγια χαμηλά, διασφαλίζοντας παράλληλα την ισορροπία και τη βιωσιμότητα.
Σημαντικό μέρος του σχεδίου αφορά έργα ανάκτησης νερού για άρδευση και βιομηχανική χρήση, τα οποία υλοποιούνται στην Ανατολική Αττική. Παράλληλα, προχωρά η προετοιμασία για την Ψυτάλλεια 3, που αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο κέντρο επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»
Αιματηρή εισβολή της αστυνομίας στις φαβέλες του Ρίο - 132 νεκροί, χτυπήθηκε η οργάνωση «Comando Vermelho»
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»
Αιματηρή εισβολή της αστυνομίας στις φαβέλες του Ρίο - 132 νεκροί, χτυπήθηκε η οργάνωση «Comando Vermelho»
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα