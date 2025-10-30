Χάρης Σαχίνης (ΕΥΔΑΠ): Έχουμε plan B αλλά και plan C για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική

«Η ποιότητα του νερού είναι αδιαπραγμάτευτη και το ίδιο ισχύει για τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών μας», υπογράμμισε ο CEO της ΕΥΔΑΠ ενώ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυξήσεων στα τιμολόγια, στο πλαίσιο νέας κοστολογικής προσέγγισης που θα εγκριθεί από τη ΡΑΑΕΥ