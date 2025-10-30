Μητσοτάκης: Η Αττική αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το νερό - Το έργο που θα διασφαλίσει τη λύση για τα επόμενα 30 χρόνια

Η ΕΥΔΑΠεκδήλωση για τα 100 χρόνια ζωής της ΕΥΔΑΠ, στο μουσείο Γουλανδρή, στην Κηφισιά.Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε το μεγάλο πρόβλημα της λειψυδρίας, με έμφαση στηνκαι τημε τον πρωθυπουργό να προειδοποιεί ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, η Αττική αναμένεται να αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα.«Η Αττική αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα ως προς την υδροδότηση της, εάν δεν πάρει δραστικά μέτρα. Η ελπίδα δεν είναι στρατηγική και εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο», ανέφερε.Η κυβέρνηση προχωρά σε σειρά έργων, με κεντρικό αυτό του «Ευρήτου»,Ο κ. Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ, υπενθυμίζοντας ότι οι μετοχές που επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν μεταβιβαστεί στο Υπερταμείο, με απόφαση αυτής της κυβέρνησης επέστρεψαν στο Δημόσιο.Ο πρωθυπουργός είπε ακόμα ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, η διεύρυνση της ΕΥΔΑΠ πέραν της Αττικής καθώς εισέρχεται στη διαχείριση και του αρδευτικού νερού, που αποτελεί μία άλλης τάξεως πρόκληση. «Η δέσμευση της κυβέρνησης αφορά τηντου νερού ως του υπέρτατου δημοσίου αγαθού. Ηθα παραμείνειΕπίσης, οι επενδύσεις που σχεδιάζουμε θα προχωρήσουν εξετάζοντας όλες τις πηγές χρηματοδότησης, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι στη χώρα μας έχουμε όχι μόνο το ποιοτικότερο, αλλά και το φθηνότερο νερό», ανέφερε.Η εταιρεία δρομολογεί επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ, δεδομένου του προβλήματος λειψυδρίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η ελπίδα δεν είναι στρατηγική. «Θα είμαστε πολύ αυστηροί στον έλεγχο της τήρησης των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. Θα ξεπεράσουμε τα οποιαδήποτε εμπόδια μπορεί να βρίσκονται μπροστά μας, για να διασφαλίζουμε την τροφοδοσία της Αττικής με καθαρό, φθηνό και ποιοτικό νερό», κατέληξε.

Αττική και Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠείπε ότι το δίκτυο ύδρευσης είναι ίσο περίπου με την απόσταση Ελλάδας και Αυστραλίας. Κάτι ανάλογο γίνεται και στην αποχέτευση. Η ποιότητα του νερού είναι η καλύτερη στην Ευρώπη και από τις καλύτερες στον κόσμο. Πέραν των μετρήσεων κάθε μέρα, κάτι ανάλογο γίνεται και στην αποχέτευση. Η εταιρεία δεν περιορίζεται στην Αττική, αλλά στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες στην Ελλάδα.Η ΕΥΔΑΠ πραγματοποιεί με το δημόσιο δράσεις για να θωρακιστεί η Αττική. Στο έργο του Βοιωτικού Κηφισού, ανέφερε ότι οι αγρότες παίρνουν 30 εκατ. κυβικά μέτρα νερό και 7 εκατ. κυβικά μέτρα από το κανάλι του Μόρνου και θα συνεχίσουν να το παίρνουν. Στόχος είναι να υπάρξουν μέτρα μέχρι να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο του Ευρήτου. Αφότου γίνει, το έργο έχει μηδενικό κόστος λειτουργίας.Η ΕΥΔΑΠ διαθέτει plan b, που επικεντρώνεται σε αφαλατώσεις σε Θίσβη, Ν. Πέραμο και Λαύριο, αλλά και plan c, διευκρινίζοντας ότι στόχος είναι να μην εφαρμοστεί καν το plan b. Το δημόσιο έχει δώσει 100 εκατ. ευρώ για να μειωθούν οι διαρροές. Οι διαρροές είναι στο μέσο επίπεδο της Ευρώπης, στο 15%, ωστόσο στόχος είναι η μείωση στο 11%. «Θέλουμε να κρατήσουμε τα τιμολόγια χαμηλά και πρέπει να προσέξουμε την ισορροπία», είπε. Παράλληλα, γίνεται ενημέρωση καταναλωτών.Η εταιρεία προχωρά σε έργα ανάκτησης νερού για άρδευση και βιομηχανική χρήση. Ήδη, προχωρά στην Ανατολική Αττική. Παράλληλα, θα γίνει η Ψυτάλλεια 3, γιατί θα είναι το μεγαλύτερο κέντρο επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη.Το επενδυτικό σχέδιο της ΕΥΔΑΠ αφορά σε επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό υποδομών και υπηρεσιών. μεταξύ άλλων θα γίνει υδροδότηση της Κινέττας, ενίσχυση του τροφοδοτικού δικτύου της Δυτικής Αττικής, αύξηση της παροχής νερού στα Νότια Προάστια, μείωση διαρροών και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, στην αποχέτευση θα γίνει άλλος ένας κεντρικός αγωγός στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη. Παράλληλα, υπάρχουν κέντρα επεξεργασίας λυμάτων στη Ραφήνα, και τον Μαραθώνα.Ο κ. Σαχίνης αναφέρεται στο νέο ανταποδοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Η εταιρεία, ανέφερε ότι όποια κέρδη, θα επιστρέψουν σε νέες υποδομές και υπηρεσίες προς όφελος του πολίτη.Ωστόσο, ανέφερε ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης της τιμολογιακής πολιτικής του νερού, που έχει από τις χαμηλότερες τιμολογήσεις στην Ευρώπη, προαναγγέλλοντας αυξήσεις στα τιμολόγια.Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου παρουσίασε τα μέτρα για τη διασφάλιση της Αττικής. Το νερό είναι το ύψιστο δημόσιο αγαθό και η αδιάκοπη παροχή του αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, είπε. Η Αττική έχει αντιμετωπίσει ξανά περιόδους λειψυδρίας και αυτήν την περίοδο, τα αποθέματα είναι χαμηλά.«Σήμερα, οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί, ειδικότερα στη Μεσόγειο. Η Ελλάδα είναι 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας και περιλαμβάνεται στις χώρες που αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα με το νερό στο μέλλον», είπε. Μέχρι το 2021, τα αποθέματα στους ταμιευτήρες ήταν σταθερά. Από το 2022, έχουμε μείωση των αποθεμάτων, αύξηση της κατανάλωσης νερού. «Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει μετά την Κύπρο το υψηλότερο υδατικό στρες στην Ευρώπη», ανέφερε. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες από το 2023 έως και σήμερα, που έχει λάβει η κυβέρνηση για τον περιορισμό του προβλήματος. Αττική και Θεσσαλονίκη αντιπροσωπεύουν το 50% του πληθυσμού της χώρας σε κατανάλωση πόσιμου νερού και γι' αυτό βρίσκονται στο επίκεντρο του προβλήματος.Τα υδρολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ακαδημίας Αθηνών, είναι απαισιόδοξα. Όλες οι υδρολογικές μετρήσεις δείχνουν ότι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο, ανέφερε.Ο κ. Παπασταύρου ανακοίνωσε το έργο «Εύρητος», που προβλέπει τη μερική εκτροπή του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το α' εξάμηνο του 2029.Πέραν της αφαλάτωσης, προβλέπεται γεωγραφική επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, αλλά και επέκταση της αρμοδιότητας στην άρδευση. Γι' αυτό θα υπάρξει εκσυγχρονισμός των διατάξεων. «Ο τρόπος λειτουργίας δεν μπορεί 45 χρόνια μετά να παραμένουν ίδιες. Εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες, που θα προσελκύσουν στελέχη και θα δώσουν δυναμικές στους εργαζόμενους», είπε. Μέριμνα θα υπάρξει και για τη λειψυδρία.Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στην 50% απώλεια νερού που έχουμε. Γι' αυτό θα υπάρξει τεχνική βοήθεια της ΕΕ για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ύδρευσης.