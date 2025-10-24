Πόθεν Έσχες: Παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου για την υποβολή των δηλώσεων - Ποιοι είναι οι υπόχρεοι

Αυτόματη έκδοση παραβόλου

Κυρώσεις για μη συμμόρφωση

Το παράβολο εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα pothen.gr κατά την οριστικοποίηση της δήλωσης, ενώ η πληρωμή γίνεται μέσω e-Παράβολο. Οι υπόχρεοι ενημερώνονται αυτόματα για το ποσό και τη διαδικασία πληρωμής.Η μη υποβολή δήλωσης ή η ελλιπής συμπλήρωση θεωρείται σοβαρή παράβαση και επιφέρει ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη και ακριβής υποβολή αποτελεί δείγμα διαφάνειας και προσωπικής ευθύνης.