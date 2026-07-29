Δραματικό sell-off στη Wall Street – Το τοξικό κοκτέιλ που βύθισε τον Dow κατά 1.150 μονάδες

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Με ισχυρές απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τετάρτης η, καθώς ναι μεν ηδιατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, απομακρύνοντας τους φόβους της αγοράς περί άμεσης αύξησης τους, ωστόσο η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη. Τρεις αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας διαφώνησαν, ψηφίζοντας υπέρ αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής, γεγονός που ανέδειξε πόσο οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου δυσκολεύουν τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής.Συγκεκριμένα, οέκλεισε με βουτιά 1.152 μονάδων ή 2,18% χάνοντας φυσικά το όριο των 52.000 μονάδων, στις 51.594 και οδιολίσθησε σε ποσοστό 1,51% και τις 7.316 μονάδες. Αντιστοίχως και ουπέκυψε στις πιέσεις υποχωρώντας 1,74% στις 24.442 μονάδες.Σημειωτέον πως οι δείκτες βρίσκονταν από νωρίς στο… κόκκινο, καθώς οι πιέσεις στις μετοχές των ημιαγωγών συνεχίστηκαν για ακόμη μία συνεδρίαση, ενώ το κύμα πωλητών έπληξε πλέον και τις λεγόμενες κυκλικές μετοχές, που κρατούσαν αντιστάσεις στις προηγούμενες ημέρες.Αιτία ήταν το «τοξικό» κοκτέιλ της αναζωπύρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, του νέου ράλι του πετρελαίου και της πιο αυστηρής στροφής της FOMC δεδομένης της πίεσης στις τιμές.Η συνεδρίαση της Fed έληξε, βέβαια, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που ήθελαν τα επιτόκια να παραμένουν αμετάβλητα στο εύρος του 3,50% με 3,75%. Ωστόσο η απόφαση δεν ελήφθη ομόφωνα, με τρεις αξιωματούχους να ψηφίζουν υπέρ αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, εξέλιξη που φέρνει πιο κοντά τη νομισματική στροφή της κεντρικής τράπεζας.Ο ίδιος ο Κέβιν Γουόρς, στις δηλώσεις του, υποβάθμισε τη σημασία των διαφωνιών στους κόλπους του συμβουλίου κάνοντας λόγο για έναν «καλό οικογενειακό καυβά», όμως αναγνώρισε τη σημασία της αναγνώρισης της σταθερότητας των τιμών. Μάλιστα, επέμεινε στην ανάγκη της κεντρικής τράπεζας να εστιάσει στο θέμα της σταθερότητας των τιμών, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει «χαλαρός» στόχος σε σχέση με το όριο του 2% που θέτει η Τράπεζα.«Το έχετε ακούσει ξανά, αλλά θα διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των τιμών», δήλωσε ο πρόεδρος της Fed, ξεκαθαρίζοντας ότι η κεντρική τράπεζα δεν λειτουργεί με «χαλαρούς» στόχους για τον πληθωρισμό.«Αυτή η Fed δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από την αποστολή της. Η αξιοπιστία μας εξαρτάται από το κατά πόσο θα επιτελέσουμε το έργο μας και θα ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας» τόνισε.Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η έντονη μεταβλητότητα στις τιμές του πετρελαίου έχουν περιπλέξει σημαντικά το έργο της κεντρικής τράπεζας από την προηγούμενη συνεδρίαση του Ιουνίου. Τότε, οι υψηλές τιμές του αργού είχαν οδηγήσει σχεδόν τους μισούς αξιωματούχους της Fed να προβλέπουν νέες αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο έτος, αν και η τελική απόφαση της FOMC ήταν ομόφωνη. Πλέον, όμως, με τον μαύρο χρυσό να παραμένει στα ύψη, η Μπεθ Χάμακ της Fed του Κλίβελαντ, ο Νιλ Κασκάρι της Fed της Μινεάπολης και η Λόρι Λόγκαν της Fed του Ντάλας, αρνήθηκαν να συναινέσουν στην στάση αναμονής ψηφίζοντας υπέρ μιας αύξησης «εδώ και τώρα».Την ίδια ώρα, εξάλλου, οι πετρελαϊκές τιμές είχαν πάρει «φωτιά» με το Brent να «κλείνει» με άλμα 7,9% στα 90,74 δολάρια το βαρέλι.Αιτία στάθηκε η αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι Αμερικανοί υποστήριξαν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιχείρησαν αιφνιδιαστική πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία ναι μεν αναχαιτίστηκε επιτυχώς, αλλά έκανε… έξαλλο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε πως η Ουάσιγκτον θα απαντήσει «με σκληρό πλήγμα».Αναλυτές επισημαίνουν, εξάλλου, ότι η σημαντική άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχει λειτουργήσει ουσιαστικά σαν μια έμμεση αύξηση επιτοκίων, καθώς το υψηλότερο κόστος δανεισμού επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έχει αυξηθεί περισσότερο από 14 μονάδες βάσης μετά τη συνεδρίαση της Fed τον Ιούνιο.