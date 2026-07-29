Δραματικό sell-off στη Wall Street – Το τοξικό κοκτέιλ που βύθισε τον Dow κατά 1.150 μονάδες
Δραματικό sell-off στη Wall Street – Το τοξικό κοκτέιλ που βύθισε τον Dow κατά 1.150 μονάδες
Σαρωτικό κύμα ρευστοποιήσεων σε όλους τους δείκτες, με τους επενδυτές να ανησυχούν για το ράλι του πετρελαίου και τα επόμενα αυστηρότερα βήματα της Fed - Στα ύψη οι αποδόσεις των ομολόγων με το 30ετές να αγγίζει το υψηλότερο επίπεδο από το 2007
Με ισχυρές απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τετάρτης η Wall Street, καθώς ναι μεν η Federal Reserve διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, απομακρύνοντας τους φόβους της αγοράς περί άμεσης αύξησης τους, ωστόσο η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη. Τρεις αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας διαφώνησαν, ψηφίζοντας υπέρ αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής, γεγονός που ανέδειξε πόσο οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου δυσκολεύουν τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκλεισε με βουτιά 1.152 μονάδων ή 2,18% χάνοντας φυσικά το όριο των 52.000 μονάδων, στις 51.594 και ο S&P 500 διολίσθησε σε ποσοστό 1,51% και τις 7.316 μονάδες. Αντιστοίχως και ο Nasdaq υπέκυψε στις πιέσεις υποχωρώντας 1,74% στις 24.442 μονάδες.
Σημειωτέον πως οι δείκτες βρίσκονταν από νωρίς στο… κόκκινο, καθώς οι πιέσεις στις μετοχές των ημιαγωγών συνεχίστηκαν για ακόμη μία συνεδρίαση, ενώ το κύμα πωλητών έπληξε πλέον και τις λεγόμενες κυκλικές μετοχές, που κρατούσαν αντιστάσεις στις προηγούμενες ημέρες.
Αιτία ήταν το «τοξικό» κοκτέιλ της αναζωπύρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, του νέου ράλι του πετρελαίου και της πιο αυστηρής στροφής της FOMC δεδομένης της πίεσης στις τιμές.
Η συνεδρίαση της Fed έληξε, βέβαια, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που ήθελαν τα επιτόκια να παραμένουν αμετάβλητα στο εύρος του 3,50% με 3,75%. Ωστόσο η απόφαση δεν ελήφθη ομόφωνα, με τρεις αξιωματούχους να ψηφίζουν υπέρ αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, εξέλιξη που φέρνει πιο κοντά τη νομισματική στροφή της κεντρικής τράπεζας.
Ο ίδιος ο Κέβιν Γουόρς, στις δηλώσεις του, υποβάθμισε τη σημασία των διαφωνιών στους κόλπους του συμβουλίου κάνοντας λόγο για έναν «καλό οικογενειακό καυβά», όμως αναγνώρισε τη σημασία της αναγνώρισης της σταθερότητας των τιμών. Μάλιστα, επέμεινε στην ανάγκη της κεντρικής τράπεζας να εστιάσει στο θέμα της σταθερότητας των τιμών, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει «χαλαρός» στόχος σε σχέση με το όριο του 2% που θέτει η Τράπεζα.
«Το έχετε ακούσει ξανά, αλλά θα διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των τιμών», δήλωσε ο πρόεδρος της Fed, ξεκαθαρίζοντας ότι η κεντρική τράπεζα δεν λειτουργεί με «χαλαρούς» στόχους για τον πληθωρισμό.
«Αυτή η Fed δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από την αποστολή της. Η αξιοπιστία μας εξαρτάται από το κατά πόσο θα επιτελέσουμε το έργο μας και θα ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας» τόνισε.
Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η έντονη μεταβλητότητα στις τιμές του πετρελαίου έχουν περιπλέξει σημαντικά το έργο της κεντρικής τράπεζας από την προηγούμενη συνεδρίαση του Ιουνίου. Τότε, οι υψηλές τιμές του αργού είχαν οδηγήσει σχεδόν τους μισούς αξιωματούχους της Fed να προβλέπουν νέες αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο έτος, αν και η τελική απόφαση της FOMC ήταν ομόφωνη. Πλέον, όμως, με τον μαύρο χρυσό να παραμένει στα ύψη, η Μπεθ Χάμακ της Fed του Κλίβελαντ, ο Νιλ Κασκάρι της Fed της Μινεάπολης και η Λόρι Λόγκαν της Fed του Ντάλας, αρνήθηκαν να συναινέσουν στην στάση αναμονής ψηφίζοντας υπέρ μιας αύξησης «εδώ και τώρα».
Την ίδια ώρα, εξάλλου, οι πετρελαϊκές τιμές είχαν πάρει «φωτιά» με το Brent να «κλείνει» με άλμα 7,9% στα 90,74 δολάρια το βαρέλι.
Αιτία στάθηκε η αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι Αμερικανοί υποστήριξαν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιχείρησαν αιφνιδιαστική πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία ναι μεν αναχαιτίστηκε επιτυχώς, αλλά έκανε… έξαλλο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε πως η Ουάσιγκτον θα απαντήσει «με σκληρό πλήγμα».
Αναλυτές επισημαίνουν, εξάλλου, ότι η σημαντική άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχει λειτουργήσει ουσιαστικά σαν μια έμμεση αύξηση επιτοκίων, καθώς το υψηλότερο κόστος δανεισμού επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έχει αυξηθεί περισσότερο από 14 μονάδες βάσης μετά τη συνεδρίαση της Fed τον Ιούνιο.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκλεισε με βουτιά 1.152 μονάδων ή 2,18% χάνοντας φυσικά το όριο των 52.000 μονάδων, στις 51.594 και ο S&P 500 διολίσθησε σε ποσοστό 1,51% και τις 7.316 μονάδες. Αντιστοίχως και ο Nasdaq υπέκυψε στις πιέσεις υποχωρώντας 1,74% στις 24.442 μονάδες.
Σημειωτέον πως οι δείκτες βρίσκονταν από νωρίς στο… κόκκινο, καθώς οι πιέσεις στις μετοχές των ημιαγωγών συνεχίστηκαν για ακόμη μία συνεδρίαση, ενώ το κύμα πωλητών έπληξε πλέον και τις λεγόμενες κυκλικές μετοχές, που κρατούσαν αντιστάσεις στις προηγούμενες ημέρες.
Αιτία ήταν το «τοξικό» κοκτέιλ της αναζωπύρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, του νέου ράλι του πετρελαίου και της πιο αυστηρής στροφής της FOMC δεδομένης της πίεσης στις τιμές.
Η συνεδρίαση της Fed έληξε, βέβαια, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που ήθελαν τα επιτόκια να παραμένουν αμετάβλητα στο εύρος του 3,50% με 3,75%. Ωστόσο η απόφαση δεν ελήφθη ομόφωνα, με τρεις αξιωματούχους να ψηφίζουν υπέρ αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, εξέλιξη που φέρνει πιο κοντά τη νομισματική στροφή της κεντρικής τράπεζας.
Ο ίδιος ο Κέβιν Γουόρς, στις δηλώσεις του, υποβάθμισε τη σημασία των διαφωνιών στους κόλπους του συμβουλίου κάνοντας λόγο για έναν «καλό οικογενειακό καυβά», όμως αναγνώρισε τη σημασία της αναγνώρισης της σταθερότητας των τιμών. Μάλιστα, επέμεινε στην ανάγκη της κεντρικής τράπεζας να εστιάσει στο θέμα της σταθερότητας των τιμών, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει «χαλαρός» στόχος σε σχέση με το όριο του 2% που θέτει η Τράπεζα.
«Το έχετε ακούσει ξανά, αλλά θα διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των τιμών», δήλωσε ο πρόεδρος της Fed, ξεκαθαρίζοντας ότι η κεντρική τράπεζα δεν λειτουργεί με «χαλαρούς» στόχους για τον πληθωρισμό.
«Αυτή η Fed δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από την αποστολή της. Η αξιοπιστία μας εξαρτάται από το κατά πόσο θα επιτελέσουμε το έργο μας και θα ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας» τόνισε.
Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η έντονη μεταβλητότητα στις τιμές του πετρελαίου έχουν περιπλέξει σημαντικά το έργο της κεντρικής τράπεζας από την προηγούμενη συνεδρίαση του Ιουνίου. Τότε, οι υψηλές τιμές του αργού είχαν οδηγήσει σχεδόν τους μισούς αξιωματούχους της Fed να προβλέπουν νέες αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο έτος, αν και η τελική απόφαση της FOMC ήταν ομόφωνη. Πλέον, όμως, με τον μαύρο χρυσό να παραμένει στα ύψη, η Μπεθ Χάμακ της Fed του Κλίβελαντ, ο Νιλ Κασκάρι της Fed της Μινεάπολης και η Λόρι Λόγκαν της Fed του Ντάλας, αρνήθηκαν να συναινέσουν στην στάση αναμονής ψηφίζοντας υπέρ μιας αύξησης «εδώ και τώρα».
Την ίδια ώρα, εξάλλου, οι πετρελαϊκές τιμές είχαν πάρει «φωτιά» με το Brent να «κλείνει» με άλμα 7,9% στα 90,74 δολάρια το βαρέλι.
Αιτία στάθηκε η αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι Αμερικανοί υποστήριξαν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιχείρησαν αιφνιδιαστική πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία ναι μεν αναχαιτίστηκε επιτυχώς, αλλά έκανε… έξαλλο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε πως η Ουάσιγκτον θα απαντήσει «με σκληρό πλήγμα».
Αναλυτές επισημαίνουν, εξάλλου, ότι η σημαντική άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχει λειτουργήσει ουσιαστικά σαν μια έμμεση αύξηση επιτοκίων, καθώς το υψηλότερο κόστος δανεισμού επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έχει αυξηθεί περισσότερο από 14 μονάδες βάσης μετά τη συνεδρίαση της Fed τον Ιούνιο.
Ήταν κάτι που σχολίασε και ο Κέβιν Γουόρς στη συνέντευξη Τύπου αναγνωρίζοντας ότι τόσο οι ονομαστικές όσο και οι πραγματικές αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων έχουν αυξηθεί αισθητά μετά την προηγούμενη συνεδρίαση, με ορισμένες από τις μεταβολές να συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες των τελευταίων δεκαετιών.
Οι αναλυτές ερμήνευσαν τα σχόλιά του ως ένδειξη ότι ο Γουόρς θεωρεί πως η ίδια η αγορά έχει ήδη προχωρήσει σε μια αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, περιορίζοντας την ανάγκη για άμεση αύξηση των επιτοκίων. Ωστόσο, αρκετοί επισήμαναν ότι η περαιτέρω άνοδος των μακροπρόθεσμων αποδόσεων μετά τις δηλώσεις του αντανακλά την εκτίμηση πως η Fed παραμένει αποφασισμένη να διατηρήσει αυστηρή στάση και ενδέχεται να προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις δεν αποκλιμακωθούν.
Πραγματικά, στη συνεδρίαση της Τετάρτης, η απόδοση του 30ετούς εκτινάχθηκε κατά δέκα μονάδες βάσης στο 5,201% φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2007, ενώ και το 10ετές ανέβηκε πάνω από επτά μονάδες στο 4,673%.
Επιπρόσθετα οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο με επίκεντρο τα μικροτσίπ συνεχίστηκε και σήμερα, με τον Philadelphia Semiconductor Index να συμπληρώνει την πέμπτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση, κάτι που είχε να συμβεί από τα τέλη Δεκεμβρίου.
Η πρόσφατη διόρθωση ξεκίνησε μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι η Nvidia εξετάζει τη συμμετοχή της με περίπου 250 δισ. δολάρια σε ένα τεράστιο έργο κατασκευής data centers που συνδέεται με την OpenAI. Η είδηση ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον τρόπο χρηματοδότησης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και για τον ολοένα αυξανόμενο κύκλο δαπανών των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.
Παράλληλα, η ενίσχυση του ανταγωνισμού από την Κίνα εξακολουθεί να επιβαρύνει τον κλάδο, μετά την επιτυχία του μοντέλου Kimi K3 της Moonshot AI, την εντυπωσιακή εισαγωγή της CXMT στο χρηματιστήριο της Σαγκάης και την πρόοδο της κινεζικής βιομηχανίας στην παραγωγή μηχανών λιθογραφίας.
Νέες πιέσεις προκάλεσαν και τα αποτελέσματα της SK Hynix, της δεύτερης μεγαλύτερη εταιρεία της Νότιας Κορέας στον κλάδο.
Πλέον, τα βλέμματα στρέφονται στα οικονομικά αποτελέσματα των Microsoft και Meta, τα οποία ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της Wall Street.
Οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί επενδύουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, ακολουθώντας αντίστοιχες κινήσεις από την Alphabet και την Tesla, οι οποίες επίσης έχουν προαναγγείλει αυξημένες επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα.
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Οι αναλυτές ερμήνευσαν τα σχόλιά του ως ένδειξη ότι ο Γουόρς θεωρεί πως η ίδια η αγορά έχει ήδη προχωρήσει σε μια αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, περιορίζοντας την ανάγκη για άμεση αύξηση των επιτοκίων. Ωστόσο, αρκετοί επισήμαναν ότι η περαιτέρω άνοδος των μακροπρόθεσμων αποδόσεων μετά τις δηλώσεις του αντανακλά την εκτίμηση πως η Fed παραμένει αποφασισμένη να διατηρήσει αυστηρή στάση και ενδέχεται να προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις δεν αποκλιμακωθούν.
Πραγματικά, στη συνεδρίαση της Τετάρτης, η απόδοση του 30ετούς εκτινάχθηκε κατά δέκα μονάδες βάσης στο 5,201% φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2007, ενώ και το 10ετές ανέβηκε πάνω από επτά μονάδες στο 4,673%.
Επιπρόσθετα οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο με επίκεντρο τα μικροτσίπ συνεχίστηκε και σήμερα, με τον Philadelphia Semiconductor Index να συμπληρώνει την πέμπτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση, κάτι που είχε να συμβεί από τα τέλη Δεκεμβρίου.
Η πρόσφατη διόρθωση ξεκίνησε μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι η Nvidia εξετάζει τη συμμετοχή της με περίπου 250 δισ. δολάρια σε ένα τεράστιο έργο κατασκευής data centers που συνδέεται με την OpenAI. Η είδηση ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον τρόπο χρηματοδότησης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και για τον ολοένα αυξανόμενο κύκλο δαπανών των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.
Παράλληλα, η ενίσχυση του ανταγωνισμού από την Κίνα εξακολουθεί να επιβαρύνει τον κλάδο, μετά την επιτυχία του μοντέλου Kimi K3 της Moonshot AI, την εντυπωσιακή εισαγωγή της CXMT στο χρηματιστήριο της Σαγκάης και την πρόοδο της κινεζικής βιομηχανίας στην παραγωγή μηχανών λιθογραφίας.
Νέες πιέσεις προκάλεσαν και τα αποτελέσματα της SK Hynix, της δεύτερης μεγαλύτερη εταιρεία της Νότιας Κορέας στον κλάδο.
Πλέον, τα βλέμματα στρέφονται στα οικονομικά αποτελέσματα των Microsoft και Meta, τα οποία ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της Wall Street.
Οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί επενδύουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, ακολουθώντας αντίστοιχες κινήσεις από την Alphabet και την Tesla, οι οποίες επίσης έχουν προαναγγείλει αυξημένες επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
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