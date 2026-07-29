ΗΠΑ: Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
FED Ντόναλντ Τραμπ Επιτόκια

ΗΠΑ: Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια

Παρά τις πιέσεις Τραμπ, από τα δώδεκα μέλη της επιτροπής, εννέα υποστήριξαν να παραμείνουν αμετάβλητα τα επιτόκια

ΗΠΑ: Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια
Ισορροπώντας μεταξύ των πληθωριστικών πιέσεων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των πιέσεων Τραμπ για μείωση επιτοκίων, η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 3,50% έως 3,75%, για πέμπτη συναπτή φορά.

Από τα δώδεκα μέλη της επιτροπής, εννέα υποστήριξαν την πρόταση για αμετάβλητα επιτόκια, ενώ τρία μέλη (οι Νιλ Κασκάρι, Μπεθ Χάμακ και Λόρι Λόγκαν) τάχθηκαν υπέρ της αύξησης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης