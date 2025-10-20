Γαλλία: Βουτιά για τα ομόλογα μετά την υποβάθμιση από S&P Global Ratings

Η S&P υποβάθμισε αιφνιδιαστικά τη Γαλλία σε A+, προκαλώντας πιέσεις στα ομόλογα και αμφιβολίες για τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ η Moody’s ετοιμάζει τη δική της κρίσιμη αξιολόγηση