Γαλλία: Βουτιά για τα ομόλογα μετά την υποβάθμιση από S&P Global Ratings
Γαλλία: Βουτιά για τα ομόλογα μετά την υποβάθμιση από S&P Global Ratings
Η S&P υποβάθμισε αιφνιδιαστικά τη Γαλλία σε A+, προκαλώντας πιέσεις στα ομόλογα και αμφιβολίες για τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ η Moody’s ετοιμάζει τη δική της κρίσιμη αξιολόγηση
Τα γαλλικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχώρησαν μετά την υποβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας από την S&P Global Ratings, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση που αναδεικνύει τα δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας και αυξάνει τον κίνδυνο υποχρεωτικών ρευστοποιήσεων από ορισμένα επενδυτικά ταμεία.
Τα συμβόλαια 10ετών γαλλικών ομολόγων υποχώρησαν κατά 35 μονάδες στα 122,80 στη διαπραγμάτευση της Ασίας, ενώ η πτώση στα αντίστοιχα γερμανικά ήταν πιο περιορισμένη. Το ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, αφού πρώτα δέχθηκε πιέσεις την Παρασκευή, όταν η S&P υποβάθμισε τη χώρα από AA- σε A+.
Η υποβάθμιση σημαίνει ότι η Γαλλία έχασε πλέον το διπλό «Α» από δύο εκ των τριών μεγάλων οίκων αξιολόγησης μέσα σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πωλήσεων από ταμεία με πολύ αυστηρά επενδυτικά κριτήρια. Η Fitch είχε υποβαθμίσει τη Γαλλία τον Σεπτέμβριο, ενώ η Moody’s αναμένεται να δημοσιεύσει τη δική της ετυμηγορία την Παρασκευή.
Η εξέλιξη αυτή διατηρεί τη δημοσιονομική πολιτική της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ε.Ε. υπό στενή παρακολούθηση, καθώς ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί επιχειρεί να περάσει τον νέο προϋπολογισμό μέσα από μια διχασμένη Εθνοσυνέλευση. Παρέμεινε στην εξουσία την περασμένη εβδομάδα, ενισχύοντας τις αγορές, αλλά μόνο αφού αποδέχθηκε την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος που προωθούσε ο Εμανουέλ Μακρόν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Τα συμβόλαια 10ετών γαλλικών ομολόγων υποχώρησαν κατά 35 μονάδες στα 122,80 στη διαπραγμάτευση της Ασίας, ενώ η πτώση στα αντίστοιχα γερμανικά ήταν πιο περιορισμένη. Το ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, αφού πρώτα δέχθηκε πιέσεις την Παρασκευή, όταν η S&P υποβάθμισε τη χώρα από AA- σε A+.
Η υποβάθμιση σημαίνει ότι η Γαλλία έχασε πλέον το διπλό «Α» από δύο εκ των τριών μεγάλων οίκων αξιολόγησης μέσα σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πωλήσεων από ταμεία με πολύ αυστηρά επενδυτικά κριτήρια. Η Fitch είχε υποβαθμίσει τη Γαλλία τον Σεπτέμβριο, ενώ η Moody’s αναμένεται να δημοσιεύσει τη δική της ετυμηγορία την Παρασκευή.
Η εξέλιξη αυτή διατηρεί τη δημοσιονομική πολιτική της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ε.Ε. υπό στενή παρακολούθηση, καθώς ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί επιχειρεί να περάσει τον νέο προϋπολογισμό μέσα από μια διχασμένη Εθνοσυνέλευση. Παρέμεινε στην εξουσία την περασμένη εβδομάδα, ενισχύοντας τις αγορές, αλλά μόνο αφού αποδέχθηκε την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος που προωθούσε ο Εμανουέλ Μακρόν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Χολιγουντιανή διάρρηξη στο Λούβρο: Πώς μέσα σε 7΄και ενώ το μουσείο ήταν ανοιχτό πήραν τα αυτοκρατορικά κοσμήματα
Γιατί ο Μητσοτάκης επιμένει στο σχήμα 5Χ5 και πετάει την μπάλα στην Τουρκία - Σήμερα στη Σλοβενία για τη Σύνοδο MED9
Καταδικάστηκε πατέρας στη Θεσσαλονίκη που ξυλοκόπησε τη 15χρονη κόρη του επειδή του έριξε γροθιά στο κεφάλι
Χολιγουντιανή διάρρηξη στο Λούβρο: Πώς μέσα σε 7΄και ενώ το μουσείο ήταν ανοιχτό πήραν τα αυτοκρατορικά κοσμήματα
Γιατί ο Μητσοτάκης επιμένει στο σχήμα 5Χ5 και πετάει την μπάλα στην Τουρκία - Σήμερα στη Σλοβενία για τη Σύνοδο MED9
Καταδικάστηκε πατέρας στη Θεσσαλονίκη που ξυλοκόπησε τη 15χρονη κόρη του επειδή του έριξε γροθιά στο κεφάλι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα