Η S&P ρίχνει τη Γαλλία στο A+ λόγω χρέους – Απρόσμενη υποβάθμιση εν μέσω πολιτικής αστάθειας

Η S&P Global Ratings υποβάθμισε τη Γαλλία, προκαλώντας ένα ακόμη πλήγμα στην αξιοπιστία της χώρας, καθώς η αποδυναμωμένη μειοψηφική κυβέρνηση αγωνίζεται να περάσει νομοθεσία για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου χρέους.Σε μια έκτακτη κίνηση, η εταιρεία υποβάθμισε τη Γαλλία από AA- σε A+, αναφέροντας ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τον προϋπολογισμό της χώρας «παραμένει υψηλή» παρά την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2025.Η υποβάθμιση σημαίνει ότι η Γαλλία έχει χάσει την αξιολόγηση ΑΑ από δύο από τις τρεις μεγάλες εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα, γεγονός που ενδέχεται να αναγκάσει ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια με εξαιρετικά αυστηρά επενδυτικά κριτήρια να πουλήσουν τα ομόλογα της χώρας.Στην S&P, η χώρα — η οποία έχει σταθερή προοπτική — βρίσκεται πλέον στο ίδιο επίπεδο με την Ισπανία και την Πορτογαλία, έξι βαθμίδες πάνω από το επίπεδο «σκουπιδιών». Η επόμενη προγραμματισμένη αξιολόγηση της Γαλλίας θα γίνει από τη Moody’s στις 24 Οκτωβρίου.