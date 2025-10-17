Δραματικές ώρες στον ΙΜΟ για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας
Δραματικές ώρες στον ΙΜΟ για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας
Στην κόψη του ξυραφιού η απόφαση για έγκριση ή όχι των μέτρων του ΙΜΟ για την απο-ανθρακοποίηση της Ναυτιλίας
Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΙΜΟ που είναι ο ναυτιλιακός βραχίονας του ΟΗΕ, ανέβηκε στο βήμα Γενικός Γραμματέας, Αρσένιο Ντομίνγκεζ για να πει ότι η διαδικασία είναι εκτός πνεύματος του Οργανισμού, σήμερα Παρασκευή, τελευταία ημέρα των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της 2ης Έκτακτης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC.ES/2), με αντικείμενο την προώθηση του Πλαισίου Μηδενικών Εκπομπών (Net-Zero Framework – NZF).
Το κλίμα είναι βαρύ και δύσθυμο. Συνεχές είναι το debate μεταξύ έδρας και ΗΠΑ, ενώ ζητήθηκε η παρέμβαση της διευθύντριας των Legal Affairs του ΙΜΟ επί της ακολουθητέας διαδικασίας. Οι διακοπές της συνεδρίασης είναι συνεχείς για λήψη οδηγιών επί της διαδικασίας που δείχνει να είναι προς το παρόν αδιέξοδη.
«Δεν είναι μία τυπική συνεδρίαση του ΙΜΟ αυτή. Η όλη διαδικασία των διαπραγματεύσεων δεν είναι αυτή που επιθυμούσα. Δεν θέλω να επαναληφθεί στο μέλλον γιατί είναι εκτός πνεύματος του ΙΜΟ. Δεν θέλω να επαναληφθεί στο μέλλον τέτοια συνεργασία και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου» ήταν η δραματική τοποθέτηση του.
Σήμερα θα γίνει η ψηφοφορία για τον έγκριση ή όχι του Net Zero Frame στο οποίο εναντιώνονται οι ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία κια η Ρωσία μεταξύ άλλων κρατών με τον Τραμπ να προειδοποιεί-ξεκαθαρίζει ότι θα επιβάλλει κυρώσεις σε όσα κράτη τον ψηφίσουν. Προειδοποίηση που έχει παγώσει πολλούς.
