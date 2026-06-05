H Tesla σκέφτεται και Model 3 Plaid

Ο Lars Moravy, αντιπρόεδρος μηχανολογικής εξέλιξης της Tesla, παραδέχθηκε πρόσφατα ότι, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το project παραμένει τεχνικά ελκυστικό, αλλά και ιδιαίτερα απαιτητικό.Μιλώντας σε ένα podcast, ο Moravy ανέφερε χαρακτηριστικά ότιθα αποτελούσε μια, καθώς οι διαθέσιμοι χώροι είναι περιορισμένοι. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη χρήση της τεχνολογίας carbon-sleeve η οποία περιορίζει τις παραμορφώσεις του ρότορα σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας και διατηρεί το ιδανικό ηλεκτρομαγνητικό διάκενο μεταξύ ρότορα και στάτη. Πρόκειται γιακαι ίσως το κλειδί για να μετατραπεί κάποτε το Model 3 στο πιο ακραίο sedan που έχει κατασκευάσει η Tesla.Σήμερα το Model 3 PerformanceΗ προσθήκη ενός τρίτου ηλεκτροκινητήρα θα αύξανε το βάρος, αλλά εκτιμάται ότι θα μπορούσε να μειώσει τον χρόνο επιτάχυνσης κατά περίπου μισό δευτερόλεπτο,Μετά το τέλος παραγωγής των Model S και Χ, μόνο το Cybertruck έχει έκδοση με τρεις ηλεκτροκινητήρες. Έτσι ένα Model 3 Plaid θα μπορούσε να αποτελέσει τη νέα βιτρίνα επιδόσεων της Tesla, προσφέροντας επιδόσεις αντίστοιχες ή ακόμη και ανώτερες από εκείνες του Model S Plaid σεΩστόσο, ο Moravy απέφυγε να επιβεβαιώσει εάν το μοντέλο έχει λάβει το τελικό «πράσινο φως» από τη διοίκηση της εταιρείας.Όπως εξήγησε, η Tesla αξιολογεί κάθε νέο πρόγραμμα με βάση τη σχέση κόστους και οφέλους και αυτή τη στιγμή οι προτεραιότητες βρίσκονται αλλού. Η εταιρεία, στην αύξηση της παραγωγής τουαλλά και στην εξέλιξη του νέου Roadster, το οποίο σύμφωνα με τον επικεφαλής σχεδίασης Franz von Holzhausen εξακολουθεί να βρίσκεται στα πλάνα της μάρκας.Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία ενός Model 3 PlaidΕπιπλέον, μια τόσο ισχυρή έκδοση του Model 3 θα κινδύνευε να επικαλύψει τον ρόλο του μελλοντικού Roadster ως κορυφαίου μοντέλου επιδόσεων της Tesla.