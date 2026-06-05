H Tesla σκέφτεται και Model 3 Plaid
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Tesla Tesla Model 3

H Tesla σκέφτεται και Model 3 Plaid

Στο μυαλό των ανθρώπων της Tesla φαίνεται πως βρίσκεται η ιδέα μια ακραίας έκδοσης Plaid του Tesla Model 3 με τρεις ηλεκτροκινητήρες.

H Tesla σκέφτεται και Model 3 Plaid
Ο Lars Moravy, αντιπρόεδρος μηχανολογικής εξέλιξης της Tesla, παραδέχθηκε πρόσφατα ότι σκέφτεται συχνά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το project παραμένει τεχνικά ελκυστικό, αλλά και ιδιαίτερα απαιτητικό.
Μιλώντας σε ένα podcast, ο Moravy ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η τοποθέτηση τριών ηλεκτροκινητήρων σε ένα Model 3 θα αποτελούσε μια «πολύ δύσκολη μηχανολογική άσκηση», καθώς οι διαθέσιμοι χώροι είναι περιορισμένοι. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη χρήση της τεχνολογίας carbon-sleeve η οποία περιορίζει τις παραμορφώσεις του ρότορα σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας και διατηρεί το ιδανικό ηλεκτρομαγνητικό διάκενο μεταξύ ρότορα και στάτη. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες τεχνολογίες πίσω από τις εκρηκτικές επιδόσεις των μοντέλων Plaid και ίσως το κλειδί για να μετατραπεί κάποτε το Model 3 στο πιο ακραίο sedan που έχει κατασκευάσει η Tesla.
H Tesla σκέφτεται και Model 3 Plaid
Σήμερα το Model 3 Performance επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε μόλις 2,9 δευτερόλεπτα. Η προσθήκη ενός τρίτου ηλεκτροκινητήρα θα αύξανε το βάρος, αλλά εκτιμάται ότι θα μπορούσε να μειώσει τον χρόνο επιτάχυνσης κατά περίπου μισό δευτερόλεπτο, φέρνοντας το Model 3 ακόμη πιο κοντά στην περιοχή των hypercars.
Μετά το τέλος παραγωγής των Model S και Χ, μόνο το Cybertruck έχει έκδοση με τρεις ηλεκτροκινητήρες. Έτσι ένα Model 3 Plaid θα μπορούσε να αποτελέσει τη νέα βιτρίνα επιδόσεων της Tesla, προσφέροντας επιδόσεις αντίστοιχες ή ακόμη και ανώτερες από εκείνες του Model S Plaid σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή. Ωστόσο, ο Moravy απέφυγε να επιβεβαιώσει εάν το μοντέλο έχει λάβει το τελικό «πράσινο φως» από τη διοίκηση της εταιρείας.
H Tesla σκέφτεται και Model 3 Plaid
Όπως εξήγησε, η Tesla αξιολογεί κάθε νέο πρόγραμμα με βάση τη σχέση κόστους και οφέλους και αυτή τη στιγμή οι προτεραιότητες βρίσκονται αλλού. Η εταιρεία επενδύει σημαντικούς πόρους στην επέκταση του δικτύου Robotaxi, στην αύξηση της παραγωγής του ανθρωποειδούς ρομπότ Optimus, αλλά και στην εξέλιξη του νέου Roadster, το οποίο σύμφωνα με τον επικεφαλής σχεδίασης Franz von Holzhausen εξακολουθεί να βρίσκεται στα πλάνα της μάρκας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία ενός Model 3 Plaid θα μπορούσε να αποσπάσει πόρους από έργα με μεγαλύτερη εμπορική ή στρατηγική σημασία. Επιπλέον, μια τόσο ισχυρή έκδοση του Model 3 θα κινδύνευε να επικαλύψει τον ρόλο του μελλοντικού Roadster ως κορυφαίου μοντέλου επιδόσεων της Tesla.

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