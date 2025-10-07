Arsenio Dominguez (ΙΜΟ): Οι στόχοι μας για ένα καθαρότερο και πιο ασφαλές μέλλον δεν θα επιτευχθούν μεμονωμένα
Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΜΟ από το Maritime Cyprus 2025 έστειλε μήνυμα παγκόσμιας συνεργασίας και κοινού οράματος – Η Κύπρος στο προσκήνιο ως παράδειγμα σταθερότητας και συνέπειας
Η ενότητα και η συνεργασία αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία πρέπει να οικοδομηθεί η ναυτιλία του μέλλοντος. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Arsenio Dominguez, από το βήμα του Maritime Cyprus 2025, που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, συγκεντρώνοντας κορυφαίους εκπροσώπους της παγκόσμιας ναυτιλίας.
Έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Η ενότητα δεν είναι το τελικό στάδιο, είναι το πρώτο βήμα. Μόνο μαζί μπορούμε να πετύχουμε τη ναυτιλία.
Ο επικεφαλής του IMO τόνισε ότι ο παγκόσμιος ναυτιλιακός τομέας διανύει μια περίοδο ριζικής μετάβασης, όπου οι αλλαγές που αφορούν την απανθρακοποίηση, την ψηφιοποίηση και την τεχνολογική αναβάθμιση δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς συντονισμό και αμοιβαία εμπιστοσύνη.
«Οι στόχοι μας για ένα καθαρότερο και πιο ασφαλές μέλλον δεν θα επιτευχθούν μεμονωμένα. Χρειαζόμαστε κοινή πυξίδα και κοινή δράση», δήλωσε, αναφερόμενος στη νέα στρατηγική του ΙΜΟ για μηδενικές εκπομπές έως το 2050.
