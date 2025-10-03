ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί η αναπτυξιακή δυναμική θα έχει συνέχεια – Τι είπε η διοίκηση στους αναλυτές
Οι προβλέψεις για Εγνατία Οδό, Αττική Οδό, Αμφιλοχία, ΒΟΑΚ - Στις παραχωρήσεις αναμένονται μερίσματα 100 εκατ. ευρώ
«Η ανάπτυξη του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν είναι μόνο βιώσιμη, καθώς στηρίζεται σε υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά assets, αλλά θα έχει και συνέχεια, με πολλές επενδύσεις να εισέρχονται σε εμπορική λειτουργία» σημείωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη αναλυτών για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου του 2025.
Όπως έγινε σαφές, στις παραχωρήσεις αναμένονται μερίσματα 100 εκατ. ευρώ, με τον ρυθμό ανάπτυξης της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες να συνεχίζεται με τους ίδιους ρυθμούς με το πρώτο εξάμηνο.
Στον κατασκευαστικό τομέα, το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων, ύψους 6,3 δισ. ευρώ, προσφέρει ορατότητα για τα επόμενα χρόνια, με τα περιθώρια κερδοφορίας να παραμένουν σταθερά.
Διαβάστε τι επεσήμανε η διοίκηση αναφορικά με τις επιμέρους δραστηριότητες στο newmoney.gr
