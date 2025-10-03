Mediobanca: Στα €30 η νέα τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Κατά 14% αυξάνει τις εκτιμήσεις για καθαρή κερδοφορία η ιταλική τράπεζα
Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε η ιταλική τράπεζα Mediobanca, η οποία, σε πρόσφατο report της επισημαίνει την ισχυρή δυναμική των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου, τα οποία τροφοδοτούν το growth story της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι η Mediobanca ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής τον Ιούνιο του 2025.
Όπως σημειώνει, μετά την ανακοίνωση ενός ισχυρού σετ αποτελεσμάτων που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς, η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατά τη τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, έδωσε θετικό outlook για ισχυρή και διατηρήσιμη αύξηση σε έσοδα και κερδοφορία, καθώς και για την ανταμοιβή των μετόχων.
Ανά τομείς δραστηριότητας, στους αυτοκινητοδρόμους η κυκλοφορία αναμένεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 3% για το σύνολο του χαρτοφυλακίου οδικών παραχωρήσεων στο δεύτερο εξάμηνο.
O κατασκευαστικός τομέας αναμένεται να εμφανίσει εξίσου ισχυρές επιδόσεις με το πρώτο εξάμηνο, με το περιθώριο κερδών προ φόρων (EBIT) να διατηρείται άνω του 7% τα επόμενα έτη, βάσει του υφιστάμενου ανεκτέλεστου. Επίσης, αναμένεται αύξηση στο ύψος των προς διανομή μερισμάτων.
Επιπλέον, πρόσθετη δημιουργία αξίας αναμένεται από τη νέα σύμπραξη (JV) με τη Motor Oil στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η συναλλαγή θα δημιουργήσει έναν παίκτη με ηγετική θέση στην αγορά ενέργειας, κρίσιμη μάζα, καθετοποίηση, ευελιξία και συνέργειες. Η αξία της συμμετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο JV εκτιμάται στα 530 εκατ. ευρώ.
