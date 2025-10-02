Σκληραίνουν τη στάση τους οι Βρυξέλλες: Δασμοί έως 50% και μείωση ποσοστώσεων για τον εισαγόμενο χάλυβα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει τη μείωση των ποσοστώσεων εισαγωγών χάλυβα σχεδόν κατά το ήμισυ και την αύξηση των δασμών για τους όγκους πέραν αυτών των ορίων στο 50%, σε ευθυγράμμιση με τους δασμούς που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες και μίλησε στο Reuters την Τετάρτη.

Τα μέτρα θα αποτελέσουν μέρος ενός νέου πακέτου για τον κλάδο του χάλυβα, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επισήμως στις 7 Οκτωβρίου. Ο Στεφάν Σεζουρνέ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τη βιομηχανική στρατηγική, ενημέρωσε τις ενώσεις χάλυβα την Τετάρτη, ενόψει της ανακοίνωσης της επόμενης εβδομάδας.

Τα τρέχοντα μέτρα προστασίας χάλυβα της ΕΕ λήγουν στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Η ΕΕ και οι δυτικοί σύμμαχοι προσπαθούν να περιορίσουν τις υπερπαραγωγικές δυνατότητες που έχουν δημιουργηθεί από τις επιδοτούμενες κινεζικές βιομηχανίες στον χάλυβα και σε άλλους τομείς.

Η ΕΕ έχει ήδη αυστηροποιήσει τις ισχύουσες ποσοστώσεις εισαγωγών χάλυβα κατά 15% από την 1η Απριλίου, ενώ η Επιτροπή εξετάζει τις τάσεις της αγοράς για πιθανή επιβολή μέτρων προστασίας και στο αλουμίνιο, καθώς και για δασμούς στις εξαγωγές σκραπ μετάλλου.

Ο χάλυβας βρέθηκε στο προσκήνιο νωρίτερα φέτος, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τους δασμούς στις εισαγωγές ξένου χάλυβα και αλουμινίου στο 50%.

Μετά την επίτευξη γενικής εμπορικής συμφωνίας με τον Τραμπ στα τέλη Ιουλίου, η ΕΕ δήλωσε ότι θα συνεργαστεί στενά με την Ουάσινγκτον σε μια «συμμαχία μετάλλων» για την προστασία της αντίστοιχης παραγωγής τους από την Κίνα. Οι Ευρωπαίοι χαλυβουργοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δασμό εξαγωγής 50% προς τις ΗΠΑ.

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, συναντήθηκε με τον Εκπρόσωπο Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, στην Ασία νωρίτερα αυτόν τον μήνα για να αναζωπυρώσει τις συνομιλίες. Πηγές της ΕΕ είχαν δηλώσει στο Reuters ότι τα νέα μέτρα προστασίας θα αποτελέσουν αφετηρία για λεπτομερείς διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.



