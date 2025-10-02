Γιατί ο Όμιλος Profile εξαγοράζει την Algosystems
Ποια είναι η ελληνική εταιρεία με την οποία η εισηγμένη της πληροφορικής βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων για το 85% των μετοχών της - «Ραντάρ» σε Βρετανία, ποια κίνηση ακολουθεί
Σε μια φαινομενικά απρόσμενη για αρκετούς, αλλά καλά μελετημένη τελικά κίνηση προχωρά η Profile. Ο εισηγμένος όμιλος πληροφορικής, leader στο λογισμικό για τον χρηματοοικονομικό τομέα, με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, ανακοίνωσε την Τετάρτη το μεσημέρι ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τους πλειοψηφούντες μετόχους της Algosystems, με στόχο την απόκτηση τουλάχιστον 85% των μετοχών της.
Μια εξέλιξη, που επιβεβαιώνει πλήρως όσα αποκάλυψε χθες το newmoney στη στήλη dark room σχετικά με την επικείμενη συμφωνία, για μια σημαντική εξαγορά ελλληνικής εταιρείας, System Integrator, με εξειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια.
Τους προηγούμενους μήνες, η διοίκηση της Profile, είχε αναφερθεί δια στόματος του προέδρου-Chief Entrepreneur και βασικού μετόχου της, Χαράλαμπου Στασινόπουλου, και του CEO Ευάγγελου Αγγελίδη, στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου ύψους 100 εκατ. ευρώ, με χρονικό ορίζοντα έως το 2028, το οποίο περιλαμβάνει 2 ή 3 εξαγορές άλλων εταιρειών με κύκλο εργασιών αθροιστικής αξίας έως 50 εκατ. ευρώ και προσανατολισμό των συγκεκριμένων επενδύσεων κυρίως προς το εξωτερικό.
