Πεταλιοί: Πώς προχωρά το project των €250 εκατ. – Στο δεύτερο μισό του 2026 το Προεδρικό Διάταγμα
Το έργο θα υπογράφει το διεθνές πολυτελές brand της Six Senses - Τι είπε ο CEO της Grivalia στο Athens Riviera Summit
Στο δεύτερο μισό του 2026 αναμένεται το Προεδρικό Διάταγμα για το project των 250 εκατ. ευρώ στους Πεταλιούς Ευβοίας από τον όμιλο της Grivalia.
Πρόκειται για την πιο προχωρημένη αδειοδοτικά από τις δύο νέες, μεγάλες επενδύσεις που προωθεί η Grivalia Hospitality (σ.σ. η δεύτερη αφορά την τουριστική επένδυση στη Μύκονο) όπως ανέφερε χθες ο κ. Γιώργος Χρυσικός, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος από το βήμα του ‘’Athens Riviera Summit’’. Ο ίδιος χαρακτήρισε «εμβληματικό» το συγκεκριμένο project για το οποίο «έχουμε αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες στο κομμάτι των αδειοδοτήσεων και της γραφειοκρατίας. Είμαστε ακόμη σε μία χώρα που αντιμετωπίζει αρκετά ζητήματα σε αυτόν τον τομέα. Θεωρούμε ότι αυτή η επένδυση που απευθύνεται σε ένα κοινό υψηλών εισοδηματικών κριτηρίων, αν και εντάσσεται στην Εύβοια, θα συμπληρώσει συνολικά το τουριστικό προϊόν της Αττικής. Ένα μεγάλο μέρος του κοινού θα φτάνει με ελικόπτερο με το οποίο η πρόσβαση από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» είναι 5 λεπτά, ενώ 20 λεπτά θα είναι ο χρόνος πρόσβασης με σκάφος από τη Ριβιέρα. Αρα μιλάμε για ένα ποιοτικό τουριστικό προϊόν που θα επηρεάσει θετικά σε ένα μεγάλο εύρος».
