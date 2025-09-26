Premia Properties: Αύξηση εσόδων κατά 86% και υπερδιπλασιασμός λειτουργικής κερδοφορίας το α’ εξάμηνο

67 ακίνητα και 496 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση από τον όμιλο με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε €536,7 εκατ., αυξημένη κατά 8% σε σχέση με το τέλος του 2024