Premia Properties: Αύξηση εσόδων κατά 86% και υπερδιπλασιασμός λειτουργικής κερδοφορίας το α’ εξάμηνο
67 ακίνητα και 496 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση από τον όμιλο με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε €536,7 εκατ., αυξημένη κατά 8% σε σχέση με το τέλος του 2024
Τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2025 ανακοίνωσε η Premia Properties.
Ειδικότερα:
67 ακίνητα και 496 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση από τον Όμιλο με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε € 536,7 εκ., αυξημένη κατά 8% σε σχέση με το τέλος του 2024. Ισχυροί δείκτες αποδοτικότητας με τη μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) να διαμορφώνεται σε 7,2% και τη μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WAULT) να ανέρχεται σε 9,4 έτη κατά την 30.6.2025.
Συνέχιση υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος και ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Εντός του 1ου εξαμήνου αποκτήθηκε το οινοποιείο Σεμέλη μαζί με τους αμπελώνες του, ακίνητο γραφείων στην Θεσσαλονίκη μισθωμένο στην Κτηματολόγιο ΑΕ καθώς και δύο ακόμη εμπορικά ακίνητα σε Θεσσαλονίκη (γραφείο προς ανακαίνιση και μίσθωση) και στην Αθήνα (εμπορικό ακίνητο μισθωμένο στη Σπανός Α.Ε.). Επίσης, στο πλαίσιο ενίσχυσης της παρουσίας της Εταιρείας στον κλάδο των φοιτητικών κατοικιών, αποκτήθηκαν προς μετατροπή δύο κτίρια, σε Λάρισα και Ξάνθη. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις 3 ακινήτων (δύο οικόπεδα και ένα οικιστικό ακίνητο στην Πάρο) με σχετικό κέρδος να ανέρχεται σε € 0,9 εκατ. Περαιτέρω, κατά το 3ο τρίμηνο 2025, η PREMIA προχώρησε σε σημαντικές συναλλαγές συνολικού ύψους € 73 εκατ. αποκτώντας ξενοδοχειακή μονάδα στις Κανάριες νήσους, σχολικό συγκρότημα στην Αρτέμιδα και εμπορικό ακίνητο στο Κορωπί.
Αύξηση εσόδων κατά 86% και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 109%, σε ενοποιημένη βάση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2024. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2024, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες.
