Πότε πληρώνονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ
Πότε πληρώνονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ
Η ημερομηνία πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ
Πληρώνονται στο τέλος του μήνα οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων, καθώς αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους τα ποσά από τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Συγκεκριμένα, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, δηλαδή την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025.
Σχετικά Άρθρα
Πληρώνονται στο τέλος του μήνα οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων, καθώς αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους τα ποσά από τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Συγκεκριμένα, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, δηλαδή την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025. Επειδή όμως συνήθως εντολή της πληρωμής δίνεται μία ημέρα νωρίτερα, οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, δηλαδή τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025.
-Επίδομα Στέγασης
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
-Αναπηρικά και διατροφής
-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
-Επίδομα Ομογενών
-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
Συγκεκριμένα, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, δηλαδή την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025.
Σχετικά Άρθρα
Πληρώνονται στο τέλος του μήνα οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων, καθώς αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους τα ποσά από τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Συγκεκριμένα, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, δηλαδή την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025. Επειδή όμως συνήθως εντολή της πληρωμής δίνεται μία ημέρα νωρίτερα, οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, δηλαδή τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025.
Τα 17 επιδόματαΤα επιδόματα που θα καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ πριν το τέλος του μήνα, ανέρχονται σε 17. Ειδικότερα, αυτά που θα πληρωθούν είναι τα εξής:
-Επίδομα Στέγασης
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
-Αναπηρικά και διατροφής
-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
-Επίδομα Ομογενών
-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας
-Έξοδα Κηδείας
-Επίδομα Γέννησης
-Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών
-Κόκκινα Δάνεια
-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
-Πρόγραμμα Γέφυρα
-Επίδομα Αναδοχής
-Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες
-Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η καταβολή του 50% του ποσού μέσω πίστωσης σε ειδική προπληρωμένη κάρτα (το υπόλοιπο 50% σε μετρητά). Η κάρτα είναι υποχρεωτική για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως του αριθμού των επιδομάτων που λαμβάνουν, και εκδίδεται χωρίς κόστος από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας
-Έξοδα Κηδείας
-Επίδομα Γέννησης
-Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών
-Κόκκινα Δάνεια
-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
-Πρόγραμμα Γέφυρα
-Επίδομα Αναδοχής
-Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες
-Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού
Σε ισχύ η προπληρωμένη κάρταΥπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε ισχύ η προπληρωμένη κάρτα για μια σειρά προνοιακά επιδόματα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η καταβολή του 50% του ποσού μέσω πίστωσης σε ειδική προπληρωμένη κάρτα (το υπόλοιπο 50% σε μετρητά). Η κάρτα είναι υποχρεωτική για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως του αριθμού των επιδομάτων που λαμβάνουν, και εκδίδεται χωρίς κόστος από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
Ειδήσεις σήμερα:
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν μετανάστες που φτάνουν στη Γαύδο - Δείτε παραλία του νησιού γεμάτη βάρκες
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν μετανάστες που φτάνουν στη Γαύδο - Δείτε παραλία του νησιού γεμάτη βάρκες
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα