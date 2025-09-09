Cushman & Wakefield: Πάνω από €1 δισ. επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα το α΄ εξάμηνο – Ξεχωρίζει η εξαγορά του Αστέρα Βουλιαγμένης

Η ελληνική αγορά ακινήτων δείχνει ανθεκτικότητα με ισχυρές συναλλαγές, όπως η εξαγορά του Αστέρα Βουλιαγμένης, ενώ επενδύσεις σε γραφεία, λιανεμπόριο και φιλοξενία ενισχύουν τη δυναμική, παρά τις πιέσεις κατοικιών και logistics