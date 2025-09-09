Cushman & Wakefield: Πάνω από €1 δισ. επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα το α΄ εξάμηνο – Ξεχωρίζει η εξαγορά του Αστέρα Βουλιαγμένης
Η ελληνική αγορά ακινήτων δείχνει ανθεκτικότητα με ισχυρές συναλλαγές, όπως η εξαγορά του Αστέρα Βουλιαγμένης, ενώ επενδύσεις σε γραφεία, λιανεμπόριο και φιλοξενία ενισχύουν τη δυναμική, παρά τις πιέσεις κατοικιών και logistics
Ισχυρή δυναμική και αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφει η ελληνική αγορά ακινήτων, σύμφωνα με την Cushman & Wakefield Proprius για το α΄ εξάμηνο 2025. Η ζήτηση για ακίνητα υψηλών προδιαγραφών (Grade A) ενισχύθηκε αισθητά, με τοποθετήσεις άνω του €1 δισ. στον τομέα των επαγγελματικών ακινήτων, παρά τις πιέσεις σε επιμέρους κατηγορίες.
Ξεχωρίζει η εξαγορά του 100% του Αστέρα Βουλιαγμένης από τον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου, μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συναλλαγές στη φιλοξενία τα τελευταία χρόνια. Έπειτα από την απόκτηση του 30% τον Οκτώβριο 2024 από τον Όμιλο Dogus, ο επενδυτής απέκτησε και το υπόλοιπο 70% από το fund Jermyn Street Real Estate, με το τίμημα να εκτιμάται στα €700 εκατ.
Παρά τη θετική εικόνα στο εσωτερικό, οι ξένες άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα υποχώρησαν. Η Τράπεζα της Ελλάδος κατέγραψε για το α΄ τρίμηνο 2025 καθαρές εισροές €356,8 εκατ., μειωμένες κατά 31,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2024 (€520 εκατ.). Η κάμψη αυτή αφορά κυρίως τις κατοικίες, λόγω αβεβαιότητας για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), υψηλού κόστους κατασκευής, έλλειψης εργατικών χεριών και καθυστερήσεων μεταβιβάσεων.
