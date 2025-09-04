Ideal Holdings: Στα €26,3 εκατ. τα EBITDA, αυξημένα κατά 49% – Στα €216,2 εκατ. ο τζίρος το πρώτο εξάμηνο του 2025

Διαβάστε περισσότερα στο

, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, υπογράμμισε: «Το Α’ Εξάμηνο του 2025 αποτελεί ορόσημο για την IDEAL Holdings καθώς εξελίχθηκε σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης και επέκτασης του χαρτοφυλακίου η οποία αποτυπώθηκε στις υψηλές οικονομικές επιδόσεις και την κερδοφορία. Ταυτόχρονα, η έμπρακτη εμπιστοσύνη που επέδειξε το επενδυτικό κοινό –με τη συμμετοχή σημαντικών διεθνών, θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών– αποτελεί την πιο ισχυρή επιβεβαίωση της επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής μας, αλλά και της μερισματικής πολιτικής. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τη δυναμική μας για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητά μας να διασφαλίζουμε ισχυρές προοπτικές για τις επενδύσεις, τους ανθρώπους και τους μετόχους μας».