Metlen: Η πρώτη ελληνική πολυεθνική στον FTSE 100 – Τι σημαίνει η παρουσία της εταιρείας στο βρετανικό δείκτη
Metlen: Η πρώτη ελληνική πολυεθνική στον FTSE 100 – Τι σημαίνει η παρουσία της εταιρείας στο βρετανικό δείκτη
Ποιες επενδυτικές προοπτικές ανοίγει στην παγκόσμια αγορά - Αυτόματη πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια, ενισχυμένη ρευστότητα και διεθνές κύρος
Λιγότερο από έναν μήνα μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η Metlen Energy & Metals κερδίζει επάξια μια θέση στην ελίτ του λονδρέζικου χρηματιστηρίου εντασσόμενη στον δείκτη FTSE 100, τον κορυφαίο δείκτη της βρετανικής αγοράς, όπου συμμετέχουν οι μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες.
Η είσοδος στον FTSE 100 δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμα βήμα διεθνοποίησης. Σηματοδοτεί την αναγνώριση της Metlen ως ενός παίκτη με ευρωπαϊκή βαρύτητα στους κλάδους της ενέργειας, των μετάλλων αλλά και της άμυνας.
Η κίνηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδυτικές εισροές από διεθνή κεφάλαια και θεσμικούς επενδυτές, καθώς τα μεγαλύτερα funds και ETFs στον κόσμο υποχρεωτικά τοποθετούνται στις μετοχές του δείκτη.
Εκτιμήσεις της JP Morgan, αναφέρουν ότι η καθαρή θετική επίδραση από παθητικά κεφάλαια μπορεί να ξεπεράσει τα 400 εκατ. δολάρια. Επιπλέον, οι μετοχές που βρίσκονται στον FTSE 100 έχουν μεγαλύτερους όγκους συναλλαγών, άρα και μεγαλύτερη ρευστότητα.
Αυτό βοηθά την εταιρεία σε μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου, αλλά και τους επενδυτές που μπορούν να μπουν και να βγουν από τη μετοχή πιο εύκολα.
Η παρουσία εξάλλου στον δείκτη θεωρείται «σφραγίδα ποιότητας». Συχνά οδηγεί σε βελτίωση της αποτίμησης (valuation premium), γιατί η μετοχή αποκτά μεγαλύτερη προβολή και προσελκύει επενδυτές που διαφορετικά δεν θα την είχαν εντοπίσει.
Επιπλέον, αποτελεί και ένα «διαβατηρίου» για την παγκόσμια αγορά καθώς τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης (Financial Times, Bloomberg, Reuters) και οι οίκοι αξιολόγησης παρακολουθούν στενά τον δείκτη. Έτσι, η εταιρεία αποκτά αναγνωρισιμότητα και αξιοπιστία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Πολλοί επίσης θεσμικοί επενδυτές έχουν κανόνες που τους επιτρέπουν να επενδύουν μόνο σε εταιρείες «blue chips» όπως αυτές του FTSE 100. Άρα, η Metlen αποκτά πρόσβαση σε κεφάλαια που μέχρι χθες δεν μπορούσαν να επενδύσουν σε αυτήν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο FTSE 100 θεωρείται ισοδύναμος με τον S&P 500 των ΗΠΑ ή τον DAX της Γερμανίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα
προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Η είσοδος στον FTSE 100 δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμα βήμα διεθνοποίησης. Σηματοδοτεί την αναγνώριση της Metlen ως ενός παίκτη με ευρωπαϊκή βαρύτητα στους κλάδους της ενέργειας, των μετάλλων αλλά και της άμυνας.
Η κίνηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδυτικές εισροές από διεθνή κεφάλαια και θεσμικούς επενδυτές, καθώς τα μεγαλύτερα funds και ETFs στον κόσμο υποχρεωτικά τοποθετούνται στις μετοχές του δείκτη.
Εκτιμήσεις της JP Morgan, αναφέρουν ότι η καθαρή θετική επίδραση από παθητικά κεφάλαια μπορεί να ξεπεράσει τα 400 εκατ. δολάρια. Επιπλέον, οι μετοχές που βρίσκονται στον FTSE 100 έχουν μεγαλύτερους όγκους συναλλαγών, άρα και μεγαλύτερη ρευστότητα.
Αυτό βοηθά την εταιρεία σε μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου, αλλά και τους επενδυτές που μπορούν να μπουν και να βγουν από τη μετοχή πιο εύκολα.
Η παρουσία εξάλλου στον δείκτη θεωρείται «σφραγίδα ποιότητας». Συχνά οδηγεί σε βελτίωση της αποτίμησης (valuation premium), γιατί η μετοχή αποκτά μεγαλύτερη προβολή και προσελκύει επενδυτές που διαφορετικά δεν θα την είχαν εντοπίσει.
Επιπλέον, αποτελεί και ένα «διαβατηρίου» για την παγκόσμια αγορά καθώς τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης (Financial Times, Bloomberg, Reuters) και οι οίκοι αξιολόγησης παρακολουθούν στενά τον δείκτη. Έτσι, η εταιρεία αποκτά αναγνωρισιμότητα και αξιοπιστία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Πολλοί επίσης θεσμικοί επενδυτές έχουν κανόνες που τους επιτρέπουν να επενδύουν μόνο σε εταιρείες «blue chips» όπως αυτές του FTSE 100. Άρα, η Metlen αποκτά πρόσβαση σε κεφάλαια που μέχρι χθες δεν μπορούσαν να επενδύσουν σε αυτήν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο FTSE 100 θεωρείται ισοδύναμος με τον S&P 500 των ΗΠΑ ή τον DAX της Γερμανίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα
προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα