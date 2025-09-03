Μυτιληναίος: Η ένταξη της Metlen στον δείκτη FTSE 100 σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας

«Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε η πρώτη ελληνική πολυεθνική που φτάνει σε αυτό το ορόσημο και εντάσσεται στον δείκτη FTSE 100 με διαπραγμάτευση σε ευρώ», είπε ο πρόεδρος και CEO της Metlen