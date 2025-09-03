Μυτιληναίος: Η ένταξη της Metlen στον δείκτη FTSE 100 σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας
«Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε η πρώτη ελληνική πολυεθνική που φτάνει σε αυτό το ορόσημο και εντάσσεται στον δείκτη FTSE 100 με διαπραγμάτευση σε ευρώ», είπε ο πρόεδρος και CEO της Metlen
Και επίσημα εντάχθηκε η Metlen στον δείκτη FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE), σύμφωνα με την ανακοίνωση της FTSE Russell.
Η αλλαγή θα ισχύσει με το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής, 19 Σεπτεμβρίου, και θα τεθεί σε εφαρμογή με την έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου.
Σχολιάζοντας την αλλαγή, ο Πρόεδρος και CEO της Metlen Energy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η ένταξη στον FTSE 100, «αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στο όραμά μας και στην ικανότητά μας να δημιουργούμε βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα».
«Η ένταξη της Metlen Energy & Metals στον δείκτη FTSE 100, λιγότερο από έναν μήνα μετά την εισαγωγή μας στο Λονδίνο, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας.
Αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στο όραμά μας και στην ικανότητά μας να δημιουργούμε βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα.
Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε η πρώτη ελληνική πολυεθνική που φτάνει σε αυτό το ορόσημο και εντάσσεται στον δείκτη FTSE 100 με διαπραγμάτευση σε ευρώ.
Η επιτυχία αυτή είναι το αποτέλεσμα πολλών ετών σκληρής δουλειάς από πολλούς ανθρώπους.
Μας γεμίζει με ένα αυξημένο αίσθημα ευθύνης—να συνεχίσουμε με την ίδια ορμή και ακόμη μεγαλύτερη ισχύ τα επόμενα χρόνια, φτάνοντας με συνέπεια στους στόχους μας».
Υπενθυμίζεται ότι η Metlen έκανε πρεμιέρα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στις 4 Αυγούστου, μεταφέροντας την κύρια εισαγωγή της από την Αθήνα, σε μια κίνηση που αρκετοί αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα την οδηγούσε σύντομα στην ένταξη στον FTSE 100. Με κεφαλαιοποίηση περίπου 7 δισ. ευρώ (8,2 δισ. δολάρια), η εταιρεία είναι από τις πρώτες που εκμεταλλεύονται τους νέους κανονισμούς που επιτρέπουν την ένταξη μετοχών που δεν αποτιμώνται σε στερλίνες στους δείκτες της FTSE Russell.
Η συμμετοχή στο «κλαμπ» των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση για τη μετοχή, καθώς τα funds που παρακολουθούν τον δείκτη θα υποχρεωθούν να την εντάξουν στα χαρτοφυλάκιά τους.
