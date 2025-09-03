H Metlen ανεβαίνει στον FTSE 100 – Στην 67η θέση σύμφωνα με εκτιμήσεις της JP Morgan

Η αναβάθμιση της Metlen, η οποία εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου τον Αύγουστο, θεωρείται ένδειξη της ταχείας ανόδου της στην αγορά ενέργειας και μετάλλων