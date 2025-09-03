H Metlen ανεβαίνει στον FTSE 100 – Στην 67η θέση σύμφωνα με εκτιμήσεις της JP Morgan
Η αναβάθμιση της Metlen, η οποία εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου τον Αύγουστο, θεωρείται ένδειξη της ταχείας ανόδου της στην αγορά ενέργειας και μετάλλων
Σημαντικές ανακατατάξεις αναμένονται στους βρετανικούς δείκτες FTSE, μετά την τριμηνιαία αναθεώρηση που θα τεθεί σε ισχύ στις 19 Σεπτεμβρίου 2025.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της JP Morgan, η Metlen Energy & Metals αναμένεται να εισαχθεί σήμερα στον δείκτη FTSE 100, καταλαμβάνοντας μάλιστα την 67η θέση στην κατάταξη κεφαλαιοποίησης. Η αναβάθμιση της Metlen, η οποία εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου τον Αύγουστο, θεωρείται ένδειξη της ταχείας ανόδου της στην αγορά ενέργειας και μετάλλων.
Στον ίδιο δείκτη εντάσσεται και ο όμιλος Burberry, που αναβαθμίζεται από τον FTSE 250. Στον αντίποδα, η Taylor Wimpey μεταφέρεται στον FTSE 250, ενώ αναμένεται και μία ακόμη διαγραφή εταιρείας, το όνομα της οποίας παραμένει προς το παρόν εμπιστευτικό.
